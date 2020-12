Les restaurateurs de Québec rivalisent d’imagination pour Noël

Photos Stevens LeBlanc et courtoisie Afin d’attirer la clientèle en cette année difficile, les chefs des restaurants voisins, Le Cendrillon et La Planque, de Limoilou, Benoit Lacourse (droite) et Joël Pelletier (gauche) se sont associés pour créer des menus des Fêtes à l’image des deux établissements. Au Château Frontenac (mortaise), on propose de grands classiques, comme la dinde, la couronne d’agneau et la bûche de Noël.