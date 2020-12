Noël symphonique offert au petit écran

La tradition Noël symphonique se poursuit cette année, mais dans une toute nouvelle formule. Mesures sanitaires obligent, c’est devant leur téléviseur, plutôt que dans l’enceinte de la Maison symphonique de Montréal, que des artistes comme Roch Voisine, Annie Villeneuve, Galss Tiger et Bleu Jeans Bleu donnent rendez-vous aux Québécois ce week-end.

Certes, les circonstances sont différentes pour le concert de Noël qui a lieu à chaque temps des Fêtes depuis quelques années déjà. Mais pas question d’abandonner la tradition au moment où elle revêt une importance particulière.

« La pandémie change notre rapport avec les chansons de Noël. Elles ont un plus grand impact en ce moment », avance Roch Voisine, qui ouvrira le concert présenté dimanche soir à TVA.

Même son de cloche du côté d’Alan Frew, leader du mythique groupe canadien, Glass Tiger.

« La bonté, la gentillesse, la camaraderie... ce sont toutes des choses que l’on voit d’un œil différent cette année. Alors, les chansons de Noël qui évoquent ces choses nous touchent d’une manière particulière en ce moment », remarque-t-il.

Il rejoindra Roch Voisine sur scène pour y interpréter leur plus récente collaboration, Joyeux Noël, mes amis. Et ils ne seront pas seuls. Une dizaine d’autres artistes ont répondu à l’invitation du concert, Geneviève Leclerc, Michaël Girard, Jean-François Breau et Marc Hervieux figurant parmi les invités qui viendront prêter leurs voix aux classiques des Fêtes.

Un défi

Le tout a été enregistré à la Maison symphonique de Montréal, le week-end dernier. En raison de la pandémie, c’est devant un parterre désert que l’équipe de Noël symphonique a tenté de recréer l’esprit des Fêtes.

Mais chanter sur scène, sans public, demeure un challenge, selon Roch Voisine.

« Ça fait toujours drôle de jouer devant une salle vide. Mais les concerts de Noël sont spéciaux. Tout le monde s’habille chic, l’ambiance est chaleureuse, et c’est le genre de chansons qui aide à installer une certaine magie », explique le chanteur.

Il confie d’ailleurs souhaiter que l’offre abondante de ce type de concerts — offerts à la télévision et en ligne — encourage les gens à demeurer à la maison, dans le respect des mesures sanitaires.

« On n’a pas le choix. Il faut que tout le monde s’y mette et fasse attention si on veut s’en sortir », indique-t-il.

Roch Voisine est lui-même résigné à voir familles et amis de manière virtuelle pendant son temps des Fêtes confiné... mais pas nécessairement de tout repos. Il s’agira en effet du premier Noël de sa fille, Lily-Dorina, âgée de six mois.

« On n’a pas le temps de se tourner les pouces. Mais c’est merveilleux comme ça », affirme-t-il.

► Le concert Noël symphonique sera diffusé dimanche soir, à 22 h, et le 25 décembre, à 21 h, sur les ondes de TVA. Il sera également offert sur demande.

À surveiller vendredi

JAMIE OLIVER : MON LIVRE DE RECETTES POUR NOËL

Le célèbre chef britannique Jamie Oliver ne manque pas d’inspiration quand sonne l’heure de concocter des repas de Noël. Le temps est maintenant venu pour lui de partager ses recettes incontournables avec les téléspectateurs.

► TVA / 10 h

MOZART SUPERSTAR - PORTRAIT D’UNE ICÔNE

Documentaire s’intéressant à une célébrité décédée il y a plus de 200 ans, mais dont on parle encore aujourd’hui : Wolfgang Amadeus Mozart.

► Planète+ / 17 h

CASSE-NOISETTE

L’indémodable et féerique production des Grands Ballets canadiens est un incontournable de Noël. Ses emballants décors, ses impressionnants danseurs et sa sensible histoire séduisent toujours.

► ICI Radio-Canada Télé / 19 h

BÉLIVEAU : LE DOCUMENTAIRE

Riche en exploits, la vie du talentueux hockeyeur Jean Béliveau a inspiré une série à son nom.

► Historia / 21 h

CHEFS-D’ŒUVRE DE NEIGE

La neige est un gros moteur d’imagination pour des artistes qui créent des sculptures glacées impressionnantes.

► Évasion / 22 h 30