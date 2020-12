Comment protéger les lignes électriques de la météo?

En collaboration avec

Avec le télétravail généralisé et les sorties limitées par la pandémie, des coupures de courant à la maison n’ont jamais semblé aussi dérangeantes. Or, il est possible de les prévenir!

Comme le souligne Hydro-Québec, l’entretien des arbres est essentiel pour y arriver. En effet, lors d’évènements météo intenses comme un épisode de verglas ou de tempête, la chute d'arbre ou le bris de végétation provoque 70% des pannes d’électricité.

Avec le réchauffement climatique actuel, la fréquence et l’intensité de ces évènements augmentent malheureusement. En voici d'ailleurs les principaux effets sur le réseau électrique.

