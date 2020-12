«Star Académie»: des académiciens de partout au Québec!

Ils sont 60, sont âgés de 16 à 29 ans, ont été sélectionnés parmi plus de 5500 candidats et viennent de partout au Québec: les 60 aspirants académiciens qui participeront au «Camp de sélection» de «Star Académie» ont été dévoilés jeudi.

Démographiquement, ces jeunes talents viennent de l’Abitibi-Témiscamingue (1), du Bas-Saint-Laurent (2), de Laval (2), de la Mauricie (5), de la Capitale-Nationale (5), de Chaudières-Appalaches (2), de l’Estrie (3), de Lanaudière (3), du Saguenay-Lac-Saint-Jean (2), de l’Outaouais (3), de Montréal (12), de la Montérégie (10), des Laurentides (4), du Centre-du-Québec (4), de Kedgwick, au Nouveau-Brunswick (1), et de Cornwall, en Ontario (1).

On nous promet une grande variété de styles, issus de tous les horizons.

Certains de ces jeunes artistes ont déjà de l’expérience sous les projecteurs. Par exemple, du lot, le public est déjà familier avec le visage de William Cloutier, 25 ans, de Victoriaville, qui a participé à «Mixmania» dans le passé, celui de Lunou Zucchini, 25 ans, de Saint-Denis-sur-Richelieu, qui est la fille de Luce Dufault, et Tristan Guay, 24 ans, de Gatineau, qui avait fait partie de l’équipe d’Isabelle Boulay à «La Voix».

Annabel Oreste, 19 ans, de Laval, avait également tenté sa chance à «La Voix» en 2017, et Jacob Roberge, 22 ans, de Lévis, s’était aussi fait connaître au printemps dernier avec sa relecture de «Bohemian Rhapsody», qui avait enflammé le web.

On fera officiellement connaissance avec ces nouvelles étoiles lors du stage intensif que représente le «Camp de sélection». Patrice Michaud guidera ses nouveaux protégés, qui tisseront alors un premier lien avec le public québécois.

Ariane Moffatt et Luis Clavis y offriront un atelier de création, Gregory Charles dispensera une leçon de technique vocale, Lara Fabian et Marie-Ève Riverin encadreront leurs aptitudes en interprétation et Xavier Dolan effectuera une visite surprise pour expliquer son rôle à ses «élèves».

De ces 60 filles et garçons qui seront du premier «Camp de sélection» (17 janvier, 19 h), 30 seront retranchés à la fin de l’émission. Les 30 autres reviendront la semaine suivante (24 janvier, 19 h).

Au terme de ce processus, 20 candidats obtiendront automatiquement leur laissez-passer pour le premier gala de variétés du dimanche 14 février, et les 10 autres seront soumis au vote des téléspectateurs sur le web.

Au premier gala de variétés, les 22 finalistes offriront une prestation, et les 15 académiciens de la cohorte 2021 de «Star Académie» seront finalement choisis dans ce groupe.

Le «Camp de sélection» de «Star Académie» sera présenté les dimanches 17 et 24 janvier 2021, à 19 h, à TVA. Les galas de variétés occuperont la case horaire du dimanche, à 19 h, dès le 14 février, et les quotidiennes seront diffusées du lundi au jeudi, à 19 h, à compter du 15 février.