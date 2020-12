Un proche conseiller de Biden déclaré positif à la COVID-19

Un proche conseiller de Joe Biden a été déclaré positif à la COVID-19 et va se mettre en quarantaine, a annoncé jeudi une porte-parole du président élu américain, assurant que ce dernier n’était pas considéré comme un cas contact.

Cedric Richmond, nommé haut conseiller de la Maison-Blanche, a fait mercredi, après avoir développé les premiers symptômes, un test rapide qui est revenu positif. Un second test jeudi a confirmé le diagnostic, a expliqué Kate Bedingfield.

Joe Biden a également fait un test COVID jeudi, qui s’est révélé négatif, a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Le conseiller avait participé mardi au meeting de M. Biden à Atlanta, en Géorgie, mais « n’a pas eu de contact rapproché » avec lui, selon la porte-parole.

Il n’avait pas voyagé avec le président élu et ses contacts avec lui avaient eu lieu « en plein air, avec un masque et ont duré moins de 15 minutes », a-t-elle dit.

Cedric Richmond, 47 ans, va observer quatorze jours de quarantaine et devra subir deux tests négatifs pour pouvoir reprendre ses fonctions. Deux personnes l’ayant accompagné en voiture pour son déplacement en Géorgie se sont aussi mises en quarantaine.

Agé de 78 ans, Joe Biden multiplie les mesures de sécurité sanitaires depuis le début de la pandémie. Il limite ses déplacements au strict minimum, porte un masque — voire deux superposés — en public, et se fait tester régulièrement.

Il a assuré qu’il était prêt à se faire vacciner « en public » dès qu’il le pourrait.

Plusieurs dizaines de collaborateurs et de proches de Donald Trump et d’employés de la Maison-Blanche ont été contaminés par le virus qui a fait plus de 310 000 morts aux États-Unis.