Une coiffeuse de Saguenay offre des coupes gratuites aux restaurateurs

Une généreuse coiffeuse de Saguenay coupera les cheveux des restaurateurs, des tenanciers de bar ainsi qu'à de leurs employés juste à temps pour Noël.

Nancy Lapierre tenait à ce qu'eux aussi puissent se faire beaux et belles pour les Fêtes malgré les difficultés financières qu'ils peuvent traverser.

«Mon père a été restaurateur longtemps alors s'il avait encore un restaurant, je sais qu'il serait en situation difficile, donc ça me touche droit au cœur», a-t-elle expliqué jeudi à TVA Nouvelles.

Deux autres coiffeuses ont embarqué dans le mouvement. C'est donc une dizaine de places qui sont disponibles pour une coupe ou une mise en plis pour ceux qui en auraient besoin.

Cette initiative, qui a été vue près de 3000 fois sur Facebook, est saluée par les restaurateurs.

«Ça ne lui coûte rien dans un sens, c'est du temps qu'elle donne. Je trouve ça très honorable de sa part. J'ai des employés qui n'ont rien reçu encore du chômage parce qu'ils ont eu des complications», a raconté la propriétaire du restaurant Les 400 coups, Linda Girard, se disant touchée par ce geste qui fera la différence pour certains.

Déjà, une cliente a pris contact avec Nancy Lapierre pour prendre place sur sa chaise le 22 décembre prochain.

«Une serveuse de la région qui a deux enfants, qui les a envoyés chez le coiffeur, n'avait plus de sous pour elle-même y aller. Alors on a décidé de lui offrir sa coupe et son brushing gratuit», a-t-elle cité en exemple.

La coiffeuse espère que la gêne ne freinera pas ceux qui en ont besoin parce que, pour l'instant, ils sont très peu à l'avoir contactée.

«Un jour, une dame m'a tendu la main quand j'en avais vraiment besoin et elle m'a dit: «je ne veux pas que tu ne me donnes rien, je veux que tu redonnes au suivant». Alors, je vais redonner au suivant!» a dit Mme Lapierre.