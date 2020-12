Vibrant plaidoyer d’une juge contre la violence conjugale

Une juge a lancé un vibrant plaidoyer en faveur de la lutte à la violence conjugale en rappelant que ce fléau est l’affaire de tous, avant de condamner à 16 ans de pénitencier un Montréalais qui a tué sa conjointe avant de la jeter aux ordures.

« Il s’agit d’une violence gratuite, tordue, inexplicable, inexcusable. Une sentence peut être une voie pour dénoncer ces crimes odieux », a lancé jeudi la juge Hélène Di Salvo au palais de justice de Montréal, en rappelant que chaque individu a une responsabilité afin de mettre fin à cette problématique.

La magistrate s’exprimait dans le cadre du dossier de Simon Brind’Amour, coupable du meurtre au deuxième degré de sa conjointe, Josiane Arguin, survenu en septembre 2018.

Ce cas, a-t-elle dit, est « encore une fois un drame dans un contexte conjugal », tout en rappelant que le jour fatidique, le meurtrier s’en était violemment pris à la femme dans le domicile familial.

« Tu dis être une femme battue, tu vas savoir c’est quoi une femme battue », avait alors crié le meurtrier à sa victime.

Il l’avait saisie pour la battre à coup de queue de billard dans la cour arrière, avant de la traîner dans la maison et de la refrapper avec un bâton de baseball, jusqu’à ce qu’elle en meure.

« Il s’agit d’un meurtre gratuit. C’est difficile de comprendre comment un humain peut être aussi en colère sans aucune raison, a déploré la juge. Nous ne saurons jamais combien de coups elle a reçus ni combien de temps elle a agonisé, mais nous savons qu’elle est morte pour rien. »

Aux poubelles

Pire encore, après avoir tué Mme Arguin, Brind’Amour s’est débarrassé du cadavre en le mettant dans un sac de hockey, pour ensuite prendre l’autobus et jeter le tout aux ordures.

Il a menti à tout le monde en faisant croire que sa conjointe avait quitté le domicile familial en prenant les économies du couple.

« Il est ensuite allé encore plus loin en déclarant à la police la disparition, et il poussera l’odieux en posant des affiches d’avis de recherche », a expliqué la juge.

Brind’Amour a finalement été arrêté deux mois plus tard. Les policiers ont tenté de retrouver la dépouille dans une décharge, mais au bout de sept jours de recherches, ils se sont rendus à l’évidence : le corps ne sera jamais retrouvé.

« Certains meurtres frappent l’imaginaire plus que d’autres, et celui-ci en fait partie », a conclu la juge Di Salvo, en soulignant à grands traits la force de la famille de Mme Arguin qui, deux ans plus tard, continue de vivre du désespoir.