50 bières pour le temps des fêtes

Bières pour l’apéro

Question de commencer les festivités du bon pied, rien de mieux qu’une bonne bière rafraîchissante dont on ne se lassera pas, verre après verre. Heureusement pour nous, il existe une multitude de saveurs dans l’univers de la bière. Des fruits tropicaux offerts par certaines variétés de houblon aux notes de pain fraîchement sorti du four créées par les malts d’orge et de blé, tout est en place pour s’assurer d’un début de soirée des plus savoureux.

Champ Libre | Nordicité

Photo courtoisie

Fermentée avec du kveik, un levain d’origine norvégienne, cette IPA aux arômes de fruits tropicaux et de conifères a tous les atouts pour réveiller les papilles avec des éclats de fraîcheur houblonnés.

Noctem | Artisans Brasseurs Catnip

Photo courtoisie

Des agrumes, des fleurs, du sapinage... Cette IPA de Québec met en vedette tout ce qu’on aime d’une belle bière très houblonnée, dans un corps léger. Sa cannette à l’effigie d’un petit chat n’est que le début de

la séduction.

Brasserie Mille-Iles | Farmhouse Citra

Photo courtoisie

Alliant un levain belge aux notes fermières et un houblon américain exubérant dans ses parfums de fruits tropicaux, cette bière en surprendra plus d’un.

Pit Caribou | Blanche de Pratto

Photo courtoisie

Un classique de cette légendaire brasserie gaspésienne. Une base de blé sertie de pointes de citron et de coriandre qui ne demandent qu’à accompagner vos hors-d’œuvre et apéros comme le ferait un Champagne.

MaBrasserie | Munich Helles

Une nouveauté juste à temps pour les Fêtes pour cet expert de la lager de soif de Rosemont. Les ingrédients allemands traditionnels laissent la céréale blonde s’exprimer sur un étalage de notes de pain frais. Tout pour mettre en appétit.

Le Saint-Bock | WOW NEIPA

Photo courtoisie

Rien de moins que l’une des plus impressionnantes bières sans alcool de la province. La pandémie a forcé cette institution du Quartier Latin à distribuer ses bières et on redécouvre tout leur talent avec grand plaisir. Un parfum puissant et une rondeur étonnante pour une sans alcool.

La Fabrique | Matane Pilsner

Photo courtoisie

Bonheur : cette Pilsner de Matane est en distribution plus élargie sur Montréal en 2020. Sa délicieuse texture aux bulles amples sur des notes de foin, de biscuit sec et de pain frais appelle constamment à la prochaine gorgée. Me tanne pas de cette Matane Pilsner.

Barabas | Townships

Photo courtoisie

Votre visite veut une bière simple et traditionnelle sans saveurs trop « artisanales » ? Barabas nous offre ici une « rousse » aux saveurs de céréales grillées extrêmement bien développées. Un exemple flagrant de beauté dans la simplicité.

Maltstrom | Farmhouse Blanche

Photo courtoisie

La toujours fiable brasserie Maltstrom nous livre ici une création qui fait trop peu parler. À la fois rustique et complexe, elle demeure parfaitement rafraîchissante grâce à son thème citronné, mais se permet de plus de délicieuses saveurs maltées de pain frais parsemées d’herbes fraîches.

Le Prospecteur | Tête de Pioche

Photo courtoisie

Agrumes, mangues, fruits de la passion... Tout est en place pour faire voyager les papilles vers un pays chaud du sud. Une IPA bien aromatique et savoureuse longtemps après que la gorgée soit terminée. Persistante comme le party du réveillon, quoi.

Sir John | Jericho, VT

Photo courtoisie

Cette IPA à l’image des nouvelles traditions brassicoles du Vermont partage une panoplie de saveurs résineuses comme la forêt aux côtés de clémentines et d’herbes fraîches qui rappellent... les rangées de la SQDC.

Hopfenstark | Helles

Photo courtoisie

Du véritable pain liquide qui se traduit comme un voyage en Allemagne des plus abordables. Une décharge de céréales blondes craquantes, un brin sucrées, d’une stabilité désarmante au fil des années. Un des nombreux grands crus de cette vétérane de l’industrie brassicole.

Micro brasserie Charlevoix | Blanche

Photo courtoisie

Depuis presque toujours, on a là l’une des grandes bières blanches de la province : fraîche, légère, bulleuse, savamment épicée et très polyvalente à table. Les hors-d’œuvre de fruits de mer et autres salades l’adorent.

Brasserie Silo | Chabanel

Photo courtoisie

Sèche et propice aux grandes soifs, cette Pilsner montréalaise ravigotera votre ragoût en deux temps, trois gorgées.

Les Grands Bois | Impérial Gros Tigre

Photo courtoisie

Des pamplemousses, des fleurs, des conifères bien parfumés... Voilà une petite bière qui nous transporte au creux de l’été par l’entremise de ses houblons aromatiques bien dosés. À 4 % d’alcool et sans lourdeur aucune, elle n’a vraiment rien d’intimidant !

Siboire | Presta

Photo courtoisie

Amateurs de jus de fruits tropicaux, voilà une superbe IPA à mettre sur votre radar. Moelleuse, parfumée et aromatique à souhait, c’est le nec plus ultra de la NEIPA, ce style on ne peut plus à la mode ces temps-ci. Gâtez-vous !

Boréale | IPA du Nord Est

Photo courtoisie

Jouissant d’une disponibilité élargie depuis quelque temps, on faisait jadis presque la file pour trouver cette bière prisée. Pour cause, ses saveurs très fruitées rappelant la mangue ou le fruit de la passion donnent une impression presque juteuse absolument charmante.

Ça vaut le déplacement

En temps de pandémie, certaines brasseries ont besoin d’aide plus que les autres. Celles décrites dans la rubrique ci-dessous ne peuvent vendre leurs bières que sur place, à la brasserie ou dans quelques commerces de la région immédiate. C’est une bonne idée de les visiter pour les encourager !

La Grange Pardue | Tout Bout d'Champ

261, route 216 à Ham Nord

Photo courtoisie

Une lager blonde, sèche et délicatement herbacée, conçue à partir d’ingrédients québécois, de l’orge au houblon. Une bière de soif qui prouve qu’il y a du talent au Québec, tant chez nos brasseurs que chez nos malteries et houblonnières.

TOLTÈK | Ultime Récolte

556, boulevard de Mortagne, Boucherville

Photo courtoisie

Pour un apéro aux teintes rosées invitantes, il sera difficile de faire mieux que cette légère, mais savoureuse bière au sureau, à la framboise et au bleuet. Quel combo ! Fruitée et juteuse à souhait, son acidité mordante saura vous rafraîchir.

Isle de Garde | IPA Post-Anglaise

1039, rue Beaubien Est, Montréal

Photo courtoisie

Une pierre (ou bière) précieuse de 4,1 % bien polie. Fruitée, croquante et florale, cette blonde toute en fraîcheur étale des céréales élégantes, savamment biscuitées. Sa texture minérale, sa bouche sèche ainsi que sa fine amertume la rendent irrésistiblement digeste. À boire à la pinte.

Bières pour le repas des Fêtes

Pourquoi ne pas rehausser notre repas en festin de dégustations multiples ? Une panoplie de bières se prêteront au jeu avec plaisir, de styles belges secs et bien effervescents à des bières céréalières un tantinet plus sucrées. Ces dernières adorent être mariées à des plats de viande aussi généreux que grand-mère avec ses tourtières. Pourquoi s’en priver ? La bière est faite pour accompagner nos tablées.

Dieu du Ciel ! | Rosée d’Hibiscus

Photo courtoisie

Pour les amateurs de plats plus légers comme le poisson, la dinde et les mets végés, cette bière rosée n’a pas d’égale, agrémentée de graines de coriandre et de pétales d’hibiscus. Ses élans floraux et sa délicatesse fruitée vont de pair avec la partie plus élégante du repas.

La Ferme | Saison

Photo courtoisie

Assez sec pour trancher les sauces les plus grasses, assez raffiné pour agrémenter les plats plus recherchés, ce petit bijou fait entièrement d’ingrédients québécois risque de faire l’unanimité à table.

Brasserie Harricana | Pilsner Impérial au Miel

Photo courtoisie

Délicate de ses saveurs, douillette de son corps, cette lager blonde forte se veut très polyvalente à table. Elle peut s’allier aux plats riches comme aux mets plus subtils et, comble de bonheur, elle nous force presque à ouvrir deux petites cannettes tellement la première descend bien.

Brasserie Dunham | Saison Rustique

Photo courtoisie

La valeur sûre dans l’univers québécois des bières de dégustation pour la table ; elle s’accorde à presque tout tant sa texture mousseuse et ses saveurs poivrées et citronnées régénèrent les papilles entre les bouchées. Gardez-en toujours une à portée de main.

Auberge Sutton Brouërie | Robuste Porter Iroquois

Photo courtoisie

Forte, mais pas trop, amère, mais pas trop : voici une fort agréable offrande aux saveurs bien prononcées, mais jamais exagérées. La trame gustative passe fluidement du torréfié de registre café/chocolat à une amertume résineuse bien sentie et fort aromatique.

Emporium | Goon IPA

Photo courtoisie

Les amateurs raffolent de ces IPA aux saveurs de jus de fruits tropicaux et d’agrumes à l’amertume minimisée. Emporium adhère à cette mouvance avec cette Goon aux houblons fruités déjantés, mais somme toute racoleuse pour tous les palais.

La Confrérie | Roussette au Miel

Photo courtoisie

Une concoction à la fois simple et originale que cette roussette ayant la base de céréales grillées propre aux bières dites rousses, mais poussant la note plus loin avec une délicieuse complexité digne d’un pain multigrains et un petit baiser de miel qui fait sourire en finale.

Robin | Léa

Petite production et grand souci artisanal caractérisent les bières de Robin. Rustique, acidulée, fruitée et gentiment boisée, elle dépose sur notre palais des bulles piquantes dans un enrobage citronné et sec à souhait. Une belle bière gourmande pour la table.

Le Naufrageur | St-Barnabé

Photo courtoisie

Disponible et toujours fiable, la St-Barnabé est une valeur sûre depuis nombre d’années. Sans aucune lourdeur, bien que rondelette, on y décèle de généreux effluves de malt rôti valsant du chocolat au café. L’aventure se termine sur une finale plutôt sèche.

L’Octant | Toucan IPA

Photo courtoisie

L’étiquette trahit immédiatement l’impression de voyage qui se dégage de cette IPA aux arômes de fruits tropicaux et d’agrumes bien appuyés. Ronde, mais jamais trop lourde, elle propose une amertume résineuse pour équilibrer le tout. Décidément, on travaille bien à Rimouski.

Le Castor | Colorado

Photo courtoisie

Une création unique et aventureuse du Castor qui allie houblonnage généreux à levures sauvages aux notes épicées. La résultante est complexe, fruitée, vineuse et fortement parfumée. On se délecte de sa sécheresse, de ses bulles généreuses et de sa riche palette de subtilités fruitées.

Brasserie Générale | Z’elle

Photo courtoisie

Une puissante IPA aux parfums de fruits exotiques appuyés et complétés par des touches d’alcool réconfortantes. Bien ronde en bouche et plutôt douce, sa texture juteuse sied bien à ses saveurs sudistes. Vos plats épicés n’en feront qu’une gorgée.

St Pancrace | Parapapampam

Photo courtoisie

Une délicieuse Triple d’inspiration belge aromatisée aux petits fruits de la Côte-Nord – comme l’amélanchier – avec une petite pointe acidulée qui ira chercher les atocas de votre dinde. En plus de donner le goût de chanter !

La Chouape | Rousse Biologique

Photo courtoisie

Excellente partenaire de tout plat viandeux, cette ale rouquine aux accents caramélisés se prend aussi facilement en apéro qu’au repas. Le travail d’une véritable ferme brassicole du Lac-Saint-Jean !

À l’Abri de la Tempête | Belle Saison

Photo courtoisie

L’emblème même des Îles-de-la-Madeleine, cette bière ! Délicate, relaxante, inspirante, parfumée de quelques fleurs et d’herbes. À la fois facile à apprivoiser et plaisante à découvrir. Vivement un autre voyage aux Îles !

La Souche | Petite Pomme

Photo courtoisie

Perlée comme un vin mousseux, sèche comme un cidre barriqué, élégante comme un champagne, cette création de la brasserie de Stoneham épate à chaque gorgée par sa sécheresse, son fruité et son effervescence piquante. De quoi plaire même à ceux qui disent ne pas aimer la bière !

Ça vaut le déplacement

Voici d’autres bières vendues uniquement sur place, en brasserie ou dans quelques commerces de la région immédiate. Il faut les visiter pour aller chercher ces bières sublimes !

L’Amère à Boire | Granàt

2049, rue St-Denis, Montréal

Photo courtoisie

Ce spécialiste des lagers germaniques et tchèques récidive à chaque temps des Fêtes avec cette bière généreusement céréalière mais jamais lourde. Quelques angles caramélisés, des houblons herbacés et fruités... et juste assez de générosité pour se rappeler de fêter avec modération. Afin d’éviter d’être obligés de faire des résolutions !

Le Cheval Blanc | Darth Lager

809, rue Ontario Est, Montréal

Photo courtoisie

Des céréales grillées bien dodues, voire caramélisées, qui dansent autour d’un feu de foyer, arômes fumés inclus. Avec des grillades, c’est le pur bonheur. Mentionnons au passage l’excellent travail au graphisme de Michael Jachner.

Bières pour le feu de foyer

Contrairement à ce que certains semblent penser, l’univers de la bière comprend plusieurs styles qui ne sont pas du tout faits pour étancher la soif. Comme un vin de Porto, ils sont conçus pour impressionner le palais à grands coups de sucres généreux et d’alcool chaleureux. Cette section est conçue pour ceux qui aimeraient se gâter jusqu’à la dernière goutte, au diable les calories ! Après tout, c’est le temps des Fêtes.

L’Hermite | Scotch Ale au Miel vieillie en barriques de Scotch

Photo courtoisie

Un petit bonbon pour l’amateur de scotch. On y retrouve, subtilement intégrés, les parfums caractéristiques tourbeux et fumés qui côtoient des bonbons au caramel et aux fruits foncés. La texture gourmande, sans être sucrée à l’excès, complémente bien ces saveurs généreuses.

Trèfle Noir | Chernœ Pivo

Photo courtoisie

Un profil céréalier luxuriant, proposant des tonnes de vanille, de fruits noirs et de chocolat dans un corps moelleux. Inspirée des Stouts Impériaux russes, cette bière de dégustation saura sans doute vous faire lever le menton en guise de conquête, et ce, à chaque gorgée !

Avant-Garde Brasseurs Artisans | Voyage Voyage

Photo courtoisie

Une rare bière forte qui ne sombre pas dans l’excès de sucres résiduels. Dattes medjool, cacao et pumpernickel se partagent la vedette dans un corps souple, facile d’approche et jamais lourdaud. Pour ceux qui aimeraient visiter l’histoire brassicole des pays baltes tout comme ceux qui aimeraient terminer la soirée tout en beauté.

MonsRegius | Nocturna Affogato

Photo courtoisie

La pointe de gâteau au chocolat décadente du monde de la bière. Vanillée, luxuriante en bouche tant via son corps soyeux et lourd qu’à travers ses généreuses notes de café, voilà une bière que l’on goûte longtemps et que l’on n’oublie pas.

Ras L’Bock | Señor Cacao

Photo courtoisie

Némésis des diabétiques, Señor Cacao vous confiture le bec d’une bonne tartinade de caramel chocolaté. Sans réserve, il s’agit d’une bière à partager qui peut aisément remplacer le dessert. N’hésitez toutefois pas à la savourer avec une tablette artisanale ou autre gâterie chocolatée.

Micro-brasserie À La Fût et Micro-brasserie Le Castor (en collaboration) | Rouge Castor

Photo courtoisie

Fruits rouges, acidité prenante, effluves de vin même... Voilà une excellente bière surette pour relaxer après un repas copieux. Question de faire de la place pour un autre dessert, peut-être ?

11 Comtés | Hiver des Corneilles

Photo courtoisie

Qu’elle porte bien son nom, cette bière ébène qui réchauffe, portée résolument sur les saveurs torréfiées ! Plus bulleuse que la plupart de ses comparses digestives, cette caractéristique, combinée à son amertume, la rend étonnamment facile à boire, voire traîtresse, pour son gabarit.

Microbrasserie du Lac-St-Jean | Gros Mollet

Photo courtoisie

Ce grand classique de St-Gédéon réchauffe le gosier avec ses saveurs de figues caramélisées, ses accents torréfiés et ses nuances fruitées. Sa chaleur d’alcool (elle titre près de 10 %) sera parfaite pour s’installer en robe de chambre !

Microbrasserie Riverbend | Vin d'Orge

Photo courtoisie

Sucre d’orge, bonbon au caramel, branches de conifère... Cette bière a tout ce qu’il faut comme arôme pour rappeler le temps des Fêtes en campagne. Des sucres résiduels rappelant le dessert ou le digestif, un taux d’alcool généreux et hop ! Les pantoufles sont enfilées.

La Barberie | Reine Elisabeth

Photo courtoisie

Le nom dit tout. Un gros gâteau généreux de ses sucres, de ses fruits confits, de son amour. Pour ceux qui aimeraient que le dessert soit servi en mode buffet, toute la soirée durant.

Brasserie Vrooden | Impérator vieillie en fût de chêne

Photo courtoisie

Marrons rôtis, vanille, chocolat noir, alcool fort... Ça sent la fin de soirée en pyjama ! Cette lager foncée propose une panoplie de céréales profondément caramélisées et torréfiées pour vous sucrer le bec juste à point. C’est tellement cochon que ça donne le goût de se lécher les gencives.

Ça vaut le déplacement

Une dernière bière uniquement offerte sur place, à la brasserie ou dans quelques commerces de la région immédiate. Pour ceux qui ont la chance de se promener dans le coin !

Tête d’Allumette | Œil du Mouton

265, route 132 ouest, St-André-de-Kamouraska

Photo courtoisie

Inspirée des bières fermières de la Norvège, cette bière richement céréalière est fermentée avec du kveik de Voss, un levain provenant directement d’un brasseur traditionnel du pays scandinave. Les quelques branches de genévrier qui aromatisent le tout assurent le voyage à chaque gorgée !