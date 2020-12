BERGERON, Thérèse



À l'Hôpital Saint-Sacrement, ce samedi 5 décembre 2020, est décédée madame Thérèse Bergeron, née le 15 juin 1957, épouse de monsieur Gérald Truchon. Elle était la fille de feu monsieur Jean-Arthur Bergeron et de Dame Rolande Bouchard. Elle laisse dans le deuil son époux Gérald Truchon; ses enfants: Elyse (Nancy Bats) et Jean (Anne-Marie Jean); ses petits-enfants: Antoine et Éléonore Van Hove; son frère: Benoît Bergeron. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs: Mario Truchon (Francine Ringuette), Ginette (feu Gilles Bélanger), Johanne (feu Normand Gagné), Claude (Line Guillemette), Daniel (Hélène Simard) et Linda (Daniel Lapointe); sa filleule: Marie-Claude Bélanger, ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis(es). Elle était la nièce de feu Gérard Bergeron (Lucie Minier), feu l'abbé Émilien, feu Normande (feu Cyrille Gauthier), Soeur Micheline, Fernand (Lorraine Munger), feu Mariette Bouchard (feu Ludger Desmeules); feu Pierre-Eugène (feu Huguette Brassard); feu Charles-Édouard (feu Gertrude Dufour); Soeur Fernande; Aurore (Gaston Tremblay); et Rita (feu Roland Gagnon). La famille recevra les condoléances au :de 9h30 à 10h30, de 11h à 12h, de 12h30 à 13h30 et la dernière heure de condoléances de 14h à 15h, celui-ci sera réservé à la famille seulement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Cancer du sein du Québec, 279, rue Sherbrooke Ouest, bureau 305 Montréal QC H2X 1Y1. Pour rendre hommage à madame Bergeron, vous pouvez visiter notre site internet: www.dignitequebec.com