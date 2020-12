Alex Smith doit passer son tour

L’équipe de football de Washington ne pourra compter sur les services du quart-arrière Alex Smith dimanche, lorsqu’ils affronteront les Seahawks de Seattle.

C’est ce que le club a annoncé vendredi.

L’athlète de 36 ans souffre d’une blessure à un mollet, qu’il a subie la semaine dernière dans un gain de 23 à 15 sur les 49ers de San Francisco.

Smith était le partant de Washington depuis la 10e semaine d’activités de la NFL. Il a remplacé Kyle Allen, qui s’était disloqué une cheville précédemment.

Avec Smith derrière le centre, le club de la capitale américaine a remporté quatre de ses cinq duels. Le vétéran avait été contraint de rater l’entièreté de la saison 2019, et ce, en raison d’une horrible blessure à la jambe subie en novembre 2018. À cause de celle-ci, le pivot a dû passer sous le bistouri à de nombreuses reprises et il a presque perdu sa jambe.

En l’absence de Smith et d’Allen, c’est Dwayne Haskins qui obtiendra le départ contre les Seahawks. L’ancien choix de première ronde a été le partant de Washington lors des quatre premiers matchs de la saison, mais a été relégué au banc en raison de ses mauvaises performances.

Washington a un dossier de 6-7 et est au premier échelon de la section Est de l’Association nationale. Elle détient une avance d’un match sur les Giants de New York.