Avec le plan d’aide dans l’impasse, le Congrès tente d’éviter un «shutdown»

WASHINGTON | Le Congrès s’est accordé, vendredi, un petit répit de deux jours pour prolonger les discussions sur le budget 2021 afin d’éviter un shutdown – une paralysie de l’administration fédérale –, et tenter surtout d’arracher un plan de soutien à l’économie américaine.

Malgré la perspective d’une fermeture du gouvernement vendredi à minuit et l’expiration, le 26 décembre, des aides aux ménages, démocrates et républicains ne sont pas parvenus, cette semaine, à mettre un point final à leurs négociations sur un nouveau paquet d’aides crucial pour les ménages et les entreprises durement affectés par la crise provoquée par la pandémie de COVID-19.

De nouveaux points d’achoppement sont même apparus depuis jeudi, faisant douter de la possibilité d’adopter des mesures avant dimanche.

Démocrates et républicains sont sous pression alors que parallèlement, ils n’ont pas trouvé de consensus non plus sur la nouvelle loi de finance.

Aussi, la Chambre des représentants et le Sénat ont-ils consenti à adopter une résolution pour prolonger la loi de finance.

Reste encore à Donald Trump à la signer avant minuit pour éviter le shutdown.

La semaine dernière, le Congrès avait déjà consenti une semaine de répit pour adopter le budget 2021. Celui-ci devait en effet initialement arriver à échéance le 11 décembre à minuit.

Cette nouvelle échéance intervient alors que démocrates et républicains semblaient encore loin, vendredi, de sceller un accord sur une proposition de plan d’aide d’urgence de quelque 900 G$ dévoilée il y a plus de deux semaines.

Celui-ci est d’autant plus attendu que les mesures votées au printemps vont expirer dans huit jours.

«Nous espérons qu’ils parviendront à un accord dans un avenir proche», a réagi le numéro 2 démocrate à la Chambre, Steny Hoyer. Mais il y a encore «quelques problèmes importants en suspens», a-t-il reconnu.

Nouvelle pomme de discorde

Il faisait référence en particulier à la demande de dernière minute de certains républicains d’inscrire dans la loi une disposition brimant l’intervention de la Banque centrale en matière d’octroi de crédit aux entreprises et autres institutions.

«Les dirigeants travaillent 24 heures sur 24», avait souligné vendredi matin le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, se disant plus optimiste que la veille sur la possibilité de lever les derniers obstacles.

Un accord est «très proche», avait-il ajouté, faisant état de discussions «productives».

«Comme je l’ai dit, le Sénat sera ici jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé quand cela sera possible», a-t-il ajouté, laissant déjà entendre que les tractations pourraient se poursuivre tout au long du week-end.

Le pays a désespérément besoin d’un nouveau plan d’aide en raison de la nouvelle vague de cas d’infections par le COVID-19 qui a ralenti la reprise économique.

De nombreux responsables locaux, y compris les plus réfractaires aux mesures de confinement, ont pris la décision de refermer une partie de l’activité, notamment des bars et restaurants, faisant bondir les demandes d’allocations chômage les deux dernières semaines.

Déficit

Depuis qu’il a été élu, Joe Biden ne cesse d’exhorter le Congrès à voter «immédiatement» un nouveau plan d’aide.

Celui-ci devrait inclure des mesures pour la distribution et la logistique des vaccins contre le coronavirus ainsi que des allocations chômage supplémentaires de 300$ par semaine et des chèques directs aux familles de 600$, soit la moitié du montant octroyé en mars dernier.

En mars, le vote en urgence de la loi «Cares Act» de plus de 2200 G$, complétée en avril par une rallonge de près de 500 G$ destinée aux entreprises avait permis à la première économie du monde de limiter l’ampleur de la récession et à des millions de personnes de ne pas sombrer dans la pauvreté.

Les économistes exhortent depuis des mois à voter de nouvelles mesures.

Pour l’heure, démocrates et républicains ne sont pas parvenus à surmonter leur clivage.

Parmi les points de désaccord persistants: le montant du chèque à accorder aux ménages.

Dans un communiqué, le sénateur démocrate Chuck Schumer a souligné, vendredi soir, qu’il souhaitait un chèque de 1200$.

«Nous avons l’opportunité de fournir une aide financière directe» aux Américains et de faire la différence pour les ménages les plus modestes, a-t-il fait valoir.

«La seule objection que nous avons entendue est que cela ajoutera trop au déficit» du gouvernement, a-t-il déploré.