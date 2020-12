[BALADO] Fêtes 2020, tout le monde tout seul!

Cette année, le temps des Fêtes sera difficile chez nous. Les rassemblements sont interdits, plusieurs personnes ont perdu leur emploi et les commerçants sont nombreux à avoir connu la pire année de leur histoire.

On connaît l’adage «quand on se compare, on se console».

Cela vous fera sans doute du bien de constater que ce n’est pas que chez nous que le temps des Fêtes est compromis.