Bonjour la controverse

Vous vous rappelez ces anglophones qui ont ridiculisé la publicité du Bloc québécois « Bonjour Ho », parce que dans leur dictionnaire à eux « ho » est le diminutif de « whore » (putain, en anglais) ?

Je me demande ce qu’ils pensent du fait que HBO Max présente ces jours-ci une nouvelle émission de téléréalité intitulée... House of Ho ?

OMG, êtes-vous en train de me dire que HBO fait la promotion de « La maison des putes » ? Vite, appelez Mike Ward et Sugar Sammy pour qu’ils s’indignent dans les pages de la Montreal Gazette !

HO HO HO

Après la parution de mon texte mercredi, je me suis fait traiter de « ho » donc de « putain » par quelques écervelés qui trouvaient que je manquais d’humour ; Mitch Garber a cru bon de faire des commentaires disgracieux sur mon mari et moi et notre supposé salaire (quel rapport ?) ; et le chroniqueur Don Macpherson de la Montreal Gazette a inventé le mot-clic #jesuissammy, comme si l’humoriste était menacé de se faire exploser la cervelle par une kalachnikov pour avoir ridiculisé une affiche du Bloc québécois.

Bref, rien de bien nouveau sous le soleil, les crises de victimite aiguë habituelles de certains anglo-québécois, totalement inconscients de leur « privilège linguistique ».

Mais la réponse la plus intrigante à toute cette polémique est venue d’une designer du Mile-End, Becca, qui a créé un t-shirt bedaine « Bonjour Hoe », en vente à 45 $.

Dans une entrevue au MTL blog, elle déclare : « Les Québécois francophones perdent leurs emplois, leurs maisons, et l’accès aux services de santé, mais de l’argent a été dépensé sur cette campagne au moment où les gens sont à peine autorisés à se voir ! Se battre pour autre chose que la survie les droits humains de base pendant la pandémie est un problème de gens vivant dans le luxe. »

Mais ce n’est pas tout. Elle a expliqué : « Quand on parle de politique linguistique, il y a un élément important qui manque à la conversation parce que le français n’est pas la langue d’origine du Kébec (sic). Pourquoi est-ce que les gens qui ont colonisé et ont immigré à Kanien’kehà:ka n’utilisent pas les mots des Premières Nations pour Tiohtiá:ke/Montreal ? On nous apprend à respecter la culture francophone tout en ignorant l’histoire de ce territoire ».

Et sur sa page Instagram, où madame Becca pose avec le t-shirt « Bonjour Hoe », elle écrit (en anglais) : « C’est OK pour les anglophones juifs de se moquer des lois linguistiques dans une province profondément antisémite ».

L’ESCALADE

Hélala. Tout ça à propos d’une simple affiche d’un parti politique fédéral qui voulait faire un clin d’œil au père Noël et son fameux Ho ho ho ?

Dire que tout ça aurait pu être évité si, par respect, les vendeurs et les vendeuses dans les commerces de la métropole francophone d’une province francophone nous accueillaient systématiquement par un beau « Bonjour ».

Un mot. Ce n’est pas trop demander ?