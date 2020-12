Bonne nouvelle pour les patineurs canadiens

Patinage de vitesse Canada a finalement décidé de permettre aux patineurs longue piste de prendre part aux deux étapes de la Coupe du monde et au championnat mondial, qui se dérouleront dans une bulle à Heerenveen aux Pays-Bas à compter de la fin janvier.

Les athlètes ont été prévenus, vendredi en fin de journée, par voie de courriel. Un poids énorme est tombé des épaules de Laurent Dubreuil. « Cette nouvelle fait du bien et je suis vraiment soulagé, a exprimé le vice-champion du mondial sprint et médaillé de bronze aux 1000 m du mondial. J’ai eu peur qu’on ne puisse pas y participer, et ce fut la même chose pour la majorité des athlètes. Même si je demeure convaincu que le concept de bulle est très sécuritaire, comme je le martèle depuis un mois, j’ai été surpris de leur décision. Je m’attendais plus à un non qu’à un oui. J’étais vraiment inquiet. Je suis tellement de meilleure humeur qu’il y a 24 heures. »

Les patineurs obtiendront plus de détails dans les prochains jours concernant les modalités et ils devront confirmer leur décision, s’ils seront du voyage ou non, d’ici le 27 décembre. Les absents ne perdront pas leur statut au sein de l’équipe nationale et conserveront leur brevet.

« Je pourrais être dans une prison pendant 24 heures et sortir seulement pour aller à l’aréna et je serais quand même partant, a illustré Dubreuil. Ce n’est pas important, ce qui va se passer autour des compétitions. Je suis prêt à tout faire pour patiner et rivaliser avec les meilleurs. Je suis dans la meilleure forme physique de ma vie et j’ai hâte de voir si ça va se transférer sur la glace. »

Préparation

Étant donné que Dubreuil comptera seulement quatre semaines sur la glace depuis les six derniers mois quand il s’élancera à la première Coupe du monde, est-il réaliste de croire qu’il pourra rivaliser avec les plus grosses pointures du circuit ?

« Parce que j’ai gagné deux médailles l’an dernier au championnat mondial, mon objectif est de remporter l’or cette année, mais j’ai de grosses réserves quand j’émets ces propos, a-t-il reconnu. On aurait besoin d’un mois ou deux pour atteindre notre maximum, mais ce n’est pas une option. Nous aurons dix jours pour [nous] préparer pour la première Coupe du monde. Si on était arrivé seulement trois ou quatre jours avant, on aurait sacrifié la première compétition, mais ce n’est pas le cas. Ce n’est pas un hasard si j’ai obtenu mes meilleurs résultats l’an dernier en fin de saison. On a besoin de six mois pour être au maximum de notre forme. »