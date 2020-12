CIUSSS de la Capitale-Nationale: engagés contre la COVID-19

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale lance une campagne d'«engagement populaire» dans le but d’inciter la population à poursuivre ses efforts collectifs pour freiner la propagation de la COVID-19.

Parmi les quelques personnalités qui appuient le mouvement «Pour moi, pour ma région», on retrouve le receveur de passes du Rouge et Or de l’Université Laval Mathieu Robitaille et la joueuse professionnelle de jeux vidéo Stéphanie Harvey.

Ophélie Bégin, une danseuse de Québec qui a participé à l’émission Révolution, et Miyano Sakai, une chef-entrepreneure du restaurant Tora-Ya Ramen, font aussi figure d’ambassadeurs. Même le Bonhomme Carnaval, affublé de son masque, est de la partie.

La campagne a pour but de contrebalancer la minorité bruyante qui s’oppose aux règles sanitaires, explique le directeur régional de santé publique, le Dr André Dontigny.

