Comment reprendre confiance en ma sœur?

À l’été 2019, j’avais donné les clés de ma maison à ma sœur pour qu’elle vienne arroser les plantes et ramasser mon courrier. Ayant toujours eu une totale confiance en elle, je ne me suis pas méfiée, et je n’ai fait aucun inventaire au retour. Mais au fil des mois qui ont suivi, je me suis rendu compte qu’il manquait certains objets de valeur dans ma bibliothèque ainsi que certaines pièces de vêtement dans ma garde-robe.

Je me suis bien gardée de l’interroger quand j’ai fait ces constats, car elle a toujours été très susceptible, en plus d’avoir toujours considéré que la vie m’avait gâtée beaucoup plus qu’elle. Mais l’autre jour, j’ai eu ma réponse quand elle s’est amenée chez moi avec un de mes chandails sur le dos. Je n’ai rien dit pour ne pas la froisser, mais je suis désormais convaincue que c’est elle la voleuse. Jamais je n’aurais pensé que ma sœur me détestait au point de me faire ça. Comment réapprendre à lui faire confiance ?

-Une sœur bien triste

Je trouve étonnant que vous ne l’ayez pas confrontée à son délit quand elle s’est présentée devant vous avec votre chandail sur le dos. Avez-vous peur d’elle à ce point ? La confiance, ça se mérite et votre sœur ne me semble pas mériter la vôtre. Elle voulait vous faire sentir coupable et il me semble qu’elle ait réussi ?