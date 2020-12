COVID-19: les nouveaux cas stables dans la grande région de Québec

Le nombre de nouveaux cas est demeuré stable vendredi dans la grande région de Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C’est plutôt la hausse constante des hospitalisations qui inquiète encore, la barre des 1000 étant encore dépassée.

À Québec, ce sont 197 nouveaux cas qui se sont ajoutés au bilan régional, un chiffre qui se maintient dans la moyenne des derniers jours. Six décès se sont toutefois ajoutés dans la Capitale-Nationale, portant le total à 564 depuis le début de la crise.

Sur la Rive-Sud, Chaudière-Appalaches enregistre 88 nouvelles infections, une légère baisse versus les deux derniers jours. Aucun décès ne s’ajoute dans la région.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean connait de son côté un léger regain avec 91 nouveaux cas, mais demeure toujours loin des niveaux inquiétants atteints il y a quelques semaines. Trois nouveaux décès s’ajoutent toutefois à son bilan, pour un total de 189 depuis mars.

Dans la province, ce sont 1773 nouveaux cas qui se sont ajoutés lors des 24 dernières heures. Plus de 600 sont comptabilisés à Montréal, qui poursuit malheureusement sa remontée après un début de deuxième vague sous contrôle.

Hospitalisations en hausse

Comme lors des derniers jours, ce sont les données liées aux hospitalisations qui inquiètent. Neuf patients supplémentaires se sont ajoutés au décompte des hôpitaux, ce qui porte le nombre total d’hospitalisations à 1011. Sept personnes se sont aussi ajoutées au bilan des soins intensifs, pour 141 patients en soins critiques au total.

Projection des semaines à venir

L’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) a également publié vendredi matin ses projections pour les semaines à venir. Selon l’analyse, les hospitalisations sont en forte hausse de 50% depuis trois semaines, alors que les nouveaux cas ont augmenté de 60% sur la même période.

D’après les rapports de l’organisme, le nombre de lits désignés COVID-19 «devrait être suffisant» malgré ces hausses au cours du prochain mois.

Pour Montréal et les régions environnantes, le nombre de cas en hausse suggère une augmentation de l’occupation de ces lits. «Les limites planifiées» devraient toutefois être suffisantes.

En région toutefois, près du deux tiers des lits COVID sont déjà occupés, laissant peu de place aux débordements. L’institut prévient que des éclosions en milieu hospitalier viendraient évidemment réduire la marge de manœuvre et placer certains milieux à risque.

«Nous devons à tout prix éviter que des éclosions se produisent dans les milieux hospitaliers, et j’invite l’ensemble de la population à redoubler de prudence et à limiter les contacts, même si les fêtes arrivent, même si c’est difficile. Ce geste de solidarité, on doit le faire pour protéger les personnes plus vulnérables et notre personnel du réseau de la santé», a insisté par voie de communiqué le ministre de la Santé Christian Dubé, qui doit réagir à ces données en point de presse en début d’après-midi.

