Devrais-je lui pardonner, comme il me le demande?

Mon mari m’avait quittée pour une autre en janvier 2020. Prise de court devant un désamour dont je n’avais pas soupçonné l’existence, j’ai eu du mal à traverser ça. Le pire, c’est qu’il m’a avoué qu’il me trompait avec cette fille depuis déjà deux ans. Se faire jouer dans le dos à ce point, c’est dur à avaler.

Il a demandé la garde partagée de nos deux enfants de huit et dix ans. Ça aussi, ça m’a fait mal au cœur. Lui qui s’occupait rarement d’eux quand il était avec moi, là tout à coup, il se découvrait un instinct de père en présence de sa nouvelle blonde.

Mais voyez-vous, malgré toutes ses méchancetés, je n’ai jamais cessé de l’aimer. Vous allez peut-être me dire que je suis une dépendante affective ? Mais je l’assume. Cet homme, c’est l’homme de ma vie depuis le premier jour.

Au cours des mois qui ont suivi, j’ai tenté de le reprendre, à la faveur de ses visites pour parler des enfants. Jamais il n’a montré le moindre intérêt. Il a fallu la COVID et son confinement forcé pour jouer en ma faveur. La fille n’a pas supporté la vie 24 h/24 avec lui et elle est partie le premier septembre dernier.

Depuis, il a entrepris une opération de séduction qui me fait un bien énorme, je ne vous le cacherai pas. Je le fais quand même languir, parce que je voudrais lui faire payer pour ce qu’il m’a fait. Pensez-vous qu’il est sérieux quand il me dit que cette fille ne m’allait pas à la cheville, qu’il n’aurait jamais dû me quitter et qu’il faut que je lui pardonne ? Je voudrais le croire, mais j’hésite, parce que ma mère pense que c’est un profiteur qui abuse de la situation pour ne pas finaliser un divorce qui lui coûterait trop cher.

-Une qui aime malgré tout

Je ne connais pas ce monsieur, encore moins son niveau de sérieux. Mais ce que je constate, c’est votre envie à vous de reprendre avec lui en dépit de tout. Êtes-vous en mesure, sans aucune arrière-pensée pouvant ruiner votre paix intérieure, de lui pardonner ses deux ans de double vie avec cette fille, en plus de son départ raté ? Tout comme d’écarter le commentaire de votre mère sur son côté profiteur ? À vous de répondre. Quand tout sera clair dans votre esprit, vous saurez quoi faire.