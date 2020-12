École à distance: une fin de session plus difficile encore

L'adaptation de l'école en ligne n'est pas évidente pour de nombreux étudiants au Québec. En pleine fin de session, les appels à l'aide se font de plus en plus entendre.

«On aimerait avoir une qualité d'enseignement comme en présentiel (...) J'ai des cours une semaine sur deux. La plupart du temps, ce sont des lectures de PDF (un format de fichier numérique, NDLR)», a expliqué Noémie Maurais, étudiante en enseignement à l'Université Laval.

Le bilan de la dernière session est le même pour elle et plusieurs autres.

Plusieurs universités offrent par ailleurs aux étudiants une mention de réussite ou d’échec de leurs cours pour ne pas que les moyennes personnelles de ces derniers soient affectées.

«Premièrement, on n'a plus d'horaire, alors c'est plus difficile, le temps devient illusoire! Avec un programme en droit comme le mien, c'est très compétitif. J'aimerais que mon diplôme ait la même valeur que les autres personnes dans la profession», a ajouté Jérémie Bérubé, étudiant en droit civil à l'Université d'Ottawa.

Compétition ou non, la pression de réussite est présente

«L'anxiété est à son plus fort, on a de plus en plus d'élèves qui viennent consulter. Ils ont la pression de réussir, mais n'ont pas les moyens de le faire. Plusieurs d'entre eux sont en situation d'échec, alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant», a commenté le psychologue Paul Langevin.

«Oui je ressens une certaine pression et ça affecte certains de mes résultats. Je trouve ça dommage, car mes notes ne représentent pas ce que je suis capable de faire normalement», a raconté Marie Lapointe, étudiante en communication à l'Université du Québec à Montréal.

Les professeurs doivent encore s'adapter

Si la fin de session est difficile pour les jeunes, elle l'est tout autant pour les enseignants.

«Je suis la première à trouver la session difficile. Je suis la première à dire que je suis moins bonne en ligne que devant mes étudiants, sans la barrière de l'écran. Je ne suis pas la seule, mais parfois pour s'assurer que les étudiants ont compris la matière, on envoie des petits quiz de plus, des travaux aussi», a affirmé Eza Paventi, chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal.

Le manque de contact humain et la surcharge de travail pèsent aussi sur les étudiants, qui espèrent voir les choses changer à leur prochaine session.

«Pour l'instant, nous sommes dans l'inconnu. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse pouvoir se présenter à un moins un cours, ça serait le début d'une petite victoire», a ajouté Noémie Maurais.