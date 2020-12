GAUDREAULT, Roland



Au Centre d'hébergement les Jardins du Haut Saint-Laurent, le 8 décembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Roland Gaudreault, époux de feu dame Rita Gauthier. Il était le fils de feu dame Anne-Marie Larouche et feu monsieur Arthur Bouchard. Il fût adopté par feu dame Marie-Noël Larouche et feu monsieur Joseph Gaudreault. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Marcelline (Gabriel Roberge), Diane (Michel Tremblay), Donald (Johanne Fréchette) et Marlène (Éric Bérubé); ses petits-enfants: Caroline, Valérie, Philippe, Joël, Roxanne, Frédérick, Marilyne, Jean-François, Martin et Sarah; ses arrière-petits-enfants: Andy, Lauriane, Lauralie, Léanne et Vaeda. Il laisse également dans le deuil son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gauthier ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier toute l'équipe des Jardins du Haut Saint-Laurent pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : (418) 527-4294.