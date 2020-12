Une question a résonné dans ma tête au début du confinement 2020. Le temps d’arrêt obligatoire que nous avons eu cette année permet de faire différentes réflexions et analyses. Ce texte découle de cette humble réflexion, dans la certitude que nous sommes plusieurs avec cette interrogation: Être souverainiste et de droite, est-ce possible?

Droite ou gauche

Faisons donc l’exercice de nous projeter dans un univers où le Québec est en voie de devenir une nation. Serions-nous mieux servis par des politiques de droite ou des politiques de gauche? Rapidement, On ne peut s’empêcher de faire le parallèle entre l’indépendance d’un pays, et celui d’une personne quittant la maison familiale pour s’émanciper. Ce parallèle à des failles, il faut l’admettre. Mais, explorons un peu cette avenue l’espace d’un moment.

D’abord, il faut comprendre, pourquoi il est important de réclamer notre indépendance. Que celle-ci n’est pas par animosité ou haine face au Canada. On quitte la maison, non pas parce qu’on n’aime plus nos parents, mais parce qu’on sent qu’on est arrivé au bout de cette relation avec eux et que nous serions plus épanouis une fois libre et indépendant.

Ce n’est pas que nous n’aimons pas le Canada, mais nous nous faisons rappeler constamment que nous ne sommes pas libres de prendre nos propres décisions dans certains dossiers, telle la loi 21 sur la neutralité de l’État, la culture, la langue etc. Il y a réellement ce sentiment d’un mur qui nous empêche d’aller plus loin et que nous serions plus efficace si nous étions seuls maîtres à bord. Il est peut-être temps de bâtir notre propre maison.

La rigueur

Prenons aussi l’exemple suivant, qui est facile à comprendre; un des concepts qui sépare la droite de la gauche: la gestion des finances. La rigueur vs les dépenses.

Lorsque nous nous préparons à partir en appartement au début de notre vie adulte, un des conseils les plus importants qu’on puisse nous donner, c’est de faire un budget et mettre de l’argent de côté pour les imprévues et les grosses dépenses du début.

Jamais dans ma vie, nous n’entendrons quelqu’un dire ‘’ ce n’est pas grave! Dépense sans compter, ça coûte deux fois rien d’être indépendant ’’. Il est d’un commun accord que la rigueur est de mise lorsque l’on souhaite voler de nos propres ailes. La rigueur, un concept fondamentalement de droite. La rigueur, une nécessité pour affronter les énormes défis qui suivent la fondation d’un pays.

En bref, il y a une multitude de concepts de droite que nous appliquons déjà au quotidien dans notre vie, et desquels nous pouvons faire l’analyse, la rigueur dans la gestion des finances n’est qu’un exemple parmi plusieurs autres. Cependant, sommes-nous prêts en tant que peuple à accepter notre côté conservateur et le mettre au service de notre quête de souveraineté ?

Jordan Rivest

Représentant des ventes

Repentigny