Gare aux incendies pendant le temps des Fêtes

À l’approche du temps des Fêtes, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) tient à donner quelques conseils à la population afin d’éviter de malheureux incidents.

Le SIM recommande d’installer l’arbre de Noël loin des sources de chaleur pour minimiser le risque d’incendie. Il est aussi conseillé d’éteindre les lumières de l’arbre au moment d’aller au lit ou lorsque personne n’est à la maison.

Il va de soi que les bougies doivent être éteintes lorsqu’on a fini de les utiliser, et qu'elles doivent être placées à un endroit loin de la portée des enfants ou des animaux.

Qui dit temps des Fêtes, dit aussi cuisine. Le SIM rappelle ainsi de ne jamais laisser le four sans surveillance et de s’assurer que l’avertisseur de fumée est installé et fonctionnel. Les appareils à combustion au bois ou au propane méritent également une attention particulière.

Finalement, les sorties doivent être accessibles, visibles et, surtout, bien déneigées, afin d’éviter toute mauvaise surprise en cas d’incendie.