Gérer les finances dans le couple : pas obliger de se chicaner!

L’amour, l’amour, ce n’est pas une raison pour se chicaner... ni pour s’endetter!

Or, dès qu’il est question de sentiments et d’argent, les relations peuvent parfois devenir tendues. Mais bonne nouvelle : tout peut aussi se dérouler rondement et mener à de grands projets de couple.

«Pour qu’une relation de couple fonctionne bien, il faut qu’il y ait une bonne communication, c’est la base. Pour la gestion des finances dans le couple, c’est exactement la même chose, la communication est la clé!», lance d’emblée Frédéric Désilets, conseiller en sécurité financière à la Sun Life.

Pour arriver à trouver un équilibre financier dans une relation, il nous partage une foule de conseils comme il le fait à tous les couples qui viennent le rencontrer pour bien gérer leurs finances. Après tout, n’est-il pas vrai que pour mieux s’aimer, il faut parfois consulter?

Dominant/dominé?

Certains couples partagent les dépenses en fonction du revenu de chacun tandis que d’autres les divisent selon un pourcentage fixe.

À cet égard, Frédéric Désilets propose de percevoir le couple comme une équipe : «Certains métiers ou professions reçoivent un salaire beaucoup plus élevé que d’autres. Il serait maladroit de partager les dépenses du couple de manière égale, car les salaires ne sont pas équitables et ne reflètent pas nécessairement le niveau d’effort.

«Prenons un exemple simple, mais évocateur, poursuit-il. Une médecin et un infirmier ne gagnent pas du tout le même salaire, mais tous deux travaillent très fort. Il serait injuste de demander à la personne qui gagne moins de payer autant que celle qui gagne plus, non?»

Ainsi, plutôt que d’y voir les parties, il vaut mieux y voir la somme des parties, c’est mathématique – et surtout, cela évite d’installer une relation dominant/dominé (dans vos finances, du moins!).

Mais alors, comment éviter un possible sentiment d’injustice quant au partage des dépenses?

«Il n’est pas rare qu’il y ait un gros écart entre les salaires des deux personnes du couple. D’emblée, je suggère de percevoir les revenus du couple sous la forme d’un tout. Après tout, vous êtes ensemble là-dedans, aussi bien considérer l’ensemble du revenu pour vivre à deux! Celui ou celle qui gagne plus, paye plus.»

Or attention, cela ne veut pas dire de vivre au-delà de ses moyens, mais plutôt de déterminer, à deux, un rythme de vie qui convient au couple. Et pour cela, personne n’y échappe : la solution par excellence demeure le budget!

Photo fotolia

Ouvrir son jardin secret

Lorsqu’il est question de budget, Frédéric Désilets est réaliste : c’est ennuyant à faire! «Évitez d’en faire un exercice traumatisant. Installez-vous en pyjama avec un café à la main un dimanche matin, et prenez le temps d’y réfléchir. Soyez honnêtes et ouvrez vos livres en communiquant l’ensemble de vos dettes, de vos dépenses et de vos revenus à votre conjoint ou votre conjointe. Un bon budget vous permettra de faire des choix et de rêver ensemble à vos projets.»

«Ne partez pas d’une page blanche, insiste-t-il. Il existe une foule d’outils en ligne comme des calculatrices et des tableaux interactifs pour vous aider à tout regrouper par thèmes : dettes, dépenses fixes (loyer et voiture) et dépenses non existentielles (vêtements, restaurants et loisirs), etc.».

«Prenez vos relevés de cartes de débit et de crédit des trois ou quatre derniers mois, et observez vos dépenses, suggère-t-il. En général, on y remarque des dépenses dont on a plus ou moins conscience et qui constituent de belles occasions d’épargne.»

En ce qui a trait à l’épargne, M. Désilets insiste : il suffit de le faire. «Qu’importe le montant que vous mettez de côté, l’important, c’est de commencer! Que ce soit 15$ ou 20$ par paye, installez de bonnes habitudes en virant régulièrement de l’argent dans un compte d’épargne. À cet effet, le CELI (compte d'épargne libre d'impôt) permet d’accumuler de l’argent qui sera disponible pour investir dans un REER (régime enregistré d'épargne-retraite) lorsque le niveau de salaire le commandera, pour constituer un fond d’urgence utile à tout moment ou pour soutenir des projets fondateurs comme l’arrivée d’un enfant ou l’achat d’une propriété.»

Et pour prévenir l’endettement du couple ? «Veillez toujours à vivre selon votre capacité de paiement, c’est-à-dire selon vos moyens, car en général, les disputes surviennent quand l’argent fait défaut. Ainsi, en mettant de côté 10% de votre revenu jusqu’à la retraite, vous n’aurez jamais de stress. L’argent épargné vous permettra de traverser la majorité des aléas de la vie.», assure M. Désilets.

Fotolia

Le faire à 3

Selon M. Désilets, une bonne gestion financière dans un couple passe par l’ajout d’une tierce personne : un conseiller ou une conseillère en sécurité financière de confiance.

«Qu’importe la situation financière du couple, je lui recommande toujours de s’allier à un bon conseiller en sécurité financière pour favoriser une gestion neutre de ses finances. Le conseiller est à même de guider le couple à travers une stratégie d’épargne qui lui permettra de rétablir sa santé financière ou d’accomplir des projets. Au moment opportun, et selon les objectifs, le conseiller en sécurité financière peut suggérer d’épargner dans un CELI, de cotiser à un REER et d’investir dans des produits d’assurances.»

«En agissant de manière neutre, nous, les conseillers en sécurité financière, avons à cœur la bonne santé financière des deux personnes du couple, explique Frédéric Désilets. Nous contribuons à mettre en place une mécanique qui permet de régler les dettes courantes et d’entreprendre un processus d’épargne qui convient au couple et qui se modulera au fil de ses rêves et de ses projets.»

Il est d’ailleurs préférable pour le couple, selon lui, de n’avoir qu’un seul et même conseiller qui aura le portrait global de la situation. À cet égard, M. Désilets insiste sur l’importance de bien choisir son conseiller en sécurité financière. «Après tout, c’est votre complice. Assurez-vous que le courant passe et que vous vous sentez à l’aise de tout lui dire. Qu’il s’agisse de son âge, des langues parlées, de ses valeurs ou encore de ses loisirs, vos critères de sélection vous permettront de trouver la bonne personne pour vous conseiller, explique-t-il. La Sun Life offre d’ailleurs sur son site un moteur de recherche de conseiller qui permet, un peu à l’instar d’une agence de rencontre, de trouver votre allié.», ajoute-t-il avec une pointe d’humour dans la voix.

En somme, Frédéric Désilets persiste et signe : «Les conséquences d’un manque de communication dans un couple ne seront jamais heureuses. Prenez d’abord et avant tout soin de bien communiquer – et avec un bon accompagnement et de bons outils de gestion de vos finances, tout ira de soi».

Pas si compliqué de s’aimer et de se gérer finalement, non? Pour trouver votre conseiller en sécurité financière de rêve et pour obtenir une foule d’outils pratiques, visitez sunlife.ca.