Jacques Martin est optimiste en vue de la reprise

Même si on ne peut encore crier victoire, Jacques Martin croit que la Ligue nationale de hockey lancera sa saison au cours du mois de janvier.

«Je suis confiant qu’on va commencer entre le 13 et le 25, a indiqué l’entraîneur adjoint des Rangers de New York, jeudi, à TVA Sports. Le tout regarde bien pour qu’on revienne à la compétition.»

S’il y a bel et bien une section canadienne en 2020-2021, les Rangers se retrouveraient dans une division assez forte qui inclurait notamment les Bruins de Boston, les Penguins de Pittsburgh, les Flyers de Philadelphie, les Capitals de Washington et les Islanders de New York.

«En réalité, notre division avant ça n’était pas de la tarte non plus, a relativisé Martin. On a enlevé Columbus et la Caroline, deux équipes qui étaient dans les séries éliminatoires. On ajoute les Bruins qui sont une très bonne équipe et Buffalo.»

«Je pense que notre division [Métropolitaine] a toujours été l’une des plus fortes de la Ligue lors des dernières années.»

Un public difficile

Puisqu’ils forment une jeune équipe en pleine ascension, on pourrait croire que les Rangers ne ressentiront pas beaucoup de pression de la part des partisans la saison prochaine. Cette hypothèse a toutefois été remise en question par Martin.

«Ça dépend à qui tu parles, a-t-il nuancé. Je suis sûr que tu te souviens de Wade Redden. Lorsqu’il s’était amené avec les Rangers, il avait eu beaucoup de difficultés. C’est un public quand même très difficile. C’est sûr que, dans les dernières années, ils ont quand même été très compréhensifs.»