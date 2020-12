La Caisse injecte 1 G$ US dans Invenergy Renewables

La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé vendredi un investissement de 1 milliard $ US – environ 1,28 milliard $ CAN – dans Invenergy Renewables.

La société américaine basée à Chicago, dans l’Illinois, exploite des projets éoliens, solaires et de stockage d’énergie sur le continent nord-américain. Ses installations totalisent 25 000 mégawatts, a-t-on précisé vendredi, par communiqué.

La Caisse est partenaire d’Invenergy depuis huit ans, alors qu’elle avait pris une participation dans des parcs éoliens de l’entreprise américaine. Depuis, le bas de laine des Québécois a fait l’acquisition d’une participation directe dans Invenergy.

«Ce nouvel investissement de la CDPQ est le plus important depuis le début de notre partenariat fructueux avec Invenergy, en 2013», a dit Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ.

«Ces facilités d'investissement supplémentaires permettront d'accélérer la croissance d'Invenergy Renewables et d'assurer sa position de leader du secteur», a indiqué Jim Murphy, président et chef de l'exploitation d'Invenergy.

«La CDPQ est un partenaire d'investissement de confiance et apprécié de notre entreprise d'énergies renouvelables et nous sommes impatients de travailler ensemble pour poursuivre la transformation abordable, fiable et bénéfique pour l'environnement du secteur de l'énergie», a-t-il poursuivi.