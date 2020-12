La Ville de Québec confie la gestion du Centre de glaces à un OBNL

La Ville de Québec vient de confier les rênes de l’exploitation commerciale du futur Centre de glaces de Sainte-Foy, pour dix ans, à un organisme à but non lucratif créé sur mesure pour cette mission dans les derniers mois.

La toute nouvelle Corporation de gestion du Centre de glaces de Québec (CGCGQ) a conclu une entente avec la Ville de Québec relativement à la gestion des activités, l’animation des programmes et l’exploitation, a-t-on annoncé par voie de communiqué vendredi après-midi.

La CGCGQ s’occupera aussi de trouver un partenaire pour les droits d’identification du nouvel édifice, construit au coût de 68,7 M$. Aucune entente n’a encore été signée à cet effet.

Le Centre de glaces, annexé au Centre sportif de Sainte-Foy, doit normalement ouvrir au public en septembre 2021. À l’origine, son inauguration était prévue un an plus tôt.

«Je suis convaincu que (la CGCGQ) saura l’utiliser et le mettre en valeur à son plein potentiel, tout en assurant sa viabilité financière par le biais de partenariats commerciaux porteurs», a déclaré le maire de Québec Régis Labeaume. La Ville demeure responsable de l’opération du bâtiment, de son entretien régulier et préventif.

Aide financière pour le démarrage

Aucune subvention de fonctionnement ne sera versée par la Ville. Par contre, une aide financière de 152 200 $ sera allouée afin de couvrir 50 % des frais de démarrage. En 2021, la Ville compensera également la CGCGQ pour la moitié de ses dépenses en accueil et surveillance du patinage libre, soit 55 600 $.

En contrepartie, l’organisme versera à la Ville une redevance annuelle sur les droits d’accès, évaluée à 120 000 $. Joint par Le Journal, le directeur général de la nouvelle corporation, Jean-François Harvey, n’est pas inquiet pour la rentabilité de l’édifice qui sera accessible à l’élite du patinage de vitesse mais aussi à de nombreux organismes et au grand public, qui pourra utiliser l’anneau gratuitement.

«C’est un équipement communautaire. Ce n’est définitivement pas un équipement commercial comme le Centre Vidéotron», a-t-il confié, afin d’établir clairement la distinction.

«Avec les historiques qu’on a de la fréquentation de l’ancien anneau de glace et avec les patinoires pour le hockey et les besoins des organismes reconnus, on sait que l’équipement va être fréquenté. On a juste hâte de prendre le relais, d’avoir des athlètes et des citoyens qui visitent un bel équipement comme ça», a-t-il ajouté.

La Corporation de gestion du Centre de glaces, qui a été officiellement constituée en juillet dernier, compte notamment Robert Dubreuil, de la Fédération de patinage de vitesse du Québec parmi ses administrateurs.

Centre sportif de Sainte-Foy

L’organisme sera également responsable de la gestion et l’exploitation de certains espaces du Centre sportif de Sainte-Foy, qui est continu au Centre de glaces. La Ville précise dans son communiqué que la corporation sera responsable de la salle d’entraînement, du restaurant, de la boutique sportive, des salles de réunion et de formation. La Ville conserve la gestion des autres locaux, incluant celle des deux patinoires.