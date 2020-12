Quand le Canada s’affiche in English only

La diplomatie d’un pays, c’est le visage qu’il présente au monde. Ce que nous avons découvert depuis quelques jours, c’est à quel point le Canada s’affiche internationalement comme un pays tout simplement anglo‐saxon.

Grâce à cette série de reportages du quotidien Le Devoir, nous avons découvert avec déception à quel point la haute direction du ministère canadien des Affaires étrangères a mis de côté les francophones. Le portrait a de quoi choquer.

Parmi les quatre sous-ministres : aucun francophone. Parmi les 12 sous-ministres adjoints des secteurs prestigieux : un seul. Le ratio est impensable, au point où l’on ne peut pas voir l’effet du hasard.

Est-ce que des zélés oseraient parler de racisme systémique ?

Parmi les ambassadeurs, la situation n’est guère plus reluisante. Ce que les reportages mettent en évidence, c’est aussi la tendance. Le nombre de francophones régresse et leur influence diminue. On essaye d’arranger les ratios en plaçant des francophones cadres dans des fonctions plus administratives, loin de l’influence.

Les indépendantistes purs et durs diront que c’est ça, le Canada, et que les francophones ont toujours été mis de côté. Ce n’est pas exact. Les plus vieux ont en tête les noms de grands diplomates francophones qui ont marqué leur époque. Pensons à Michel Chrétien, Guy St-Jacques, Marc Lortie ou Joseph Caron.

En anglais, S.V.P.

Le plus triste, c’est de se rendre compte que les francophones qui souhaitent aujourd’hui voir leur carrière progresser aux Affaires étrangères doivent vivre professionnellement en anglais. Si l’on se fie aux confidences recueillies sous le couvert de l’anonymat, les francophones doivent mettre leur identité au garde-robe s’ils tiennent à avancer.

N’est-ce pas gênant, dans un pays qui se dit bilingue jusque dans ses fondements ? Et cela se passe pendant que le pays est dirigé par un gars qui s’appelle Justin Trudeau.

Cela se passe aussi dans un ministère qui est présentement sous l’autorité d’un ministre francophone, François-Philippe Champagne. Un fier gars de la Mauricie. Qui assure faire sa diplomatie en français, et je le crois sur parole. D’ailleurs, ce n’est pas lui qu’il faut blâmer. La tendance lourde constatée dans ce ministère date forcément de plusieurs années.

Bataille du ministre ?

L’ayant interrogé sur le sujet, je dirai que sa réponse étonne. Le ministre Champagne remercie Le Devoir pour ces articles-chocs qui l’aideront, lui, comme ministre, à mettre au grand jour le problème et à faire changer les choses. Sous-entendu: lui se plaint déjà de ce problème, mais n’arrive pas à rétablir la place des francophones.

Un message au premier ministre ? Un message aux hauts fonctionnaires de son propre ministère qui le prennent de haut sur l’enjeu des francophones ? Je ne sais pas.

Je crois que le sujet va rester important. Assez important pour devenir un enjeu de la prochaine élection. Les partis politiques cherchent des thèmes pour intéresser les Québécois en vue de l’élection.

Changer le visage international du Canada en redonnant leur place aux francophones, voilà une proposition valable.