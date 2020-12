Protégeons la rivière Péribonka

Monsieur le Premier Ministre François Legault,

Vous étiez l'un des propriétaires de DMC Transat lorsque nous y avons travaillé comme guides dans les coins les plus magnifiques du Québec et du Canada. Nous voulons vous remercier d'avoir créé et développé cette entreprise touristique prospère. Ce fut un privilège et une joie d'y participer.

Dans l'actualité de décembre 2020, vous dites « On a cinq priorités, et j’y tiens. Éducation, économie, internet haute vitesse dans les régions, santé et plan pour une économie verte ». Plus loin, vous rajoutez : travailler avec votre ministre du Tourisme, Caroline Proulx, pour améliorer l'offre touristique au Lac-Saint-Jean.

Potentiel touristique majeur pour le Lac-Saint-Jean

Le gouvernement a annoncé cette semaine la protection de 17% du territoire du Québec. Malheureusement, la rivière Péribonka, une des plus belles rivières du Québec, ne figure pas dans les aires protégées annoncées.

La mise en valeur de la rivière Péribonka représente pourtant une opportunité de développement récréotouristique majeure pour notre région qui s'inscrit dans vos priorités pour l'économie verte et la santé mentale et physique.

Des appuis importants

Le projet bénéficie de l’appui officiel de dizaines d’organisations environnementales, de députés et d’associations touristiques, en plus d’une pétition régionale ayant recueilli plus de 5000 signatures.

Alors que le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles a donné son appui au merveilleux projet de protection et de valorisation de la rivière Péribonka, projet porté par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, on attend toujours, depuis trois ans, l’accord du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Nous souhaitons pour 2021 que vous amélioriez l'offre touristique au Lac-Saint-Jean en réalisant le projet d’aire protégée de la rivière Péribonka.

Que tous puissent voir, au moins une fois dans leur vie, de génération en génération, les majestueuses palissades de la rivière Péribonka, plus hautes que celles du Fjord du Saguenay ! Nous vous invitons, vous et votre famille, à les connaître, guidés par nos soins, pendant la saison des maringouins. Ouananiches et brochets inclus.

Joyeux Noël et bonne année!

Jean Girard-Arsenault, Alma

Ancien guide de DMC Transat

Jocelyne Fortin, Hébertville

guide de Jonview, anciennement de DMC Transat