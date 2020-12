Rémi Giguère se joint aux Géants

Rémi Giguère a été confirmé, vendredi, dans ses nouvelles fonctions de coordonnateur offensif et d’entraîneur-chef associé avec les Géants de Saint-Jean-sur-le-Richelieu.

Entraîneur de la ligne offensive et coordonnateur du recrutement du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke depuis 2017 au terme de sa carrière avec les Carabins de l’Université de Montréal, Giguère a arrêté son choix jeudi soir. Les deux parties étaient en discussions depuis trois semaines, comme on vous le révélait mercredi.

«Ce fut très difficile de quitter l’Université de Sherbrooke dont l’administration appuie le programme comme jamais et j’avais besoin d’une offre béton de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, a-t-il raconté. À ma surprise, c’était le cas. C’est un avancement professionnel. Je vais être impliqué dans plusieurs tâches qui vont me rapprocher de réaliser mon rêve de devenir entraîneur-chef. J’en ai parlé avec ma blonde et nous avons pris notre décision jeudi. Nous sommes très excités par l’aventure qui nous attend.»

«Il s’agira d’un développement complet pour un jeune entraîneur, de poursuivre Giguère qui a remporté la Coupe Vanier avec les Carabins en 2014. Ce n’est pas le boulot de coordonnateur offensif qui m’excite le plus, mais il y a d’autres choses plus excitantes. Il ne faut toutefois pas se tromper, le boulot de coordonnateur offensif m’intéresse beaucoup et c’est l’aspect le plus le fun encore plus au niveau collégial avec le système à quatre essais où les Géants devraient miser sur une bonne attaque au sol, mais je ne vais pas m’intéresser seulement aux X et aux O. Je suis prêt à m’impliquer dans tous les aspects pour permettre aux Géants de remporter un Bol d’Or en Division 1, ce qui n’a jamais été fait.»

Giguère a paraphé un contrat de longue durée. «Je ne veux pas dévoiler le nombre d’années, mais ce n’est pas un contrat d’un an, a-t-il précisé. Les Géants ont été sécurisés par la durée du contrat.»

L’entraîneur-chef Jean-Philippe Bégin n’avait pas caché qu’il souhaitait que le successeur de Dominic Picard soit en place pour trois ans afin d’assurer une stabilité. Sous contrat pour deux ans, Picard a quitté l'équipe il y a quelques semaines pour accepter le poste d’entraîneur-chef des Élans de Garneau, moins d’un an après avoir accepté le poste.