Vice, vertu et purificateurs d'air

Le ministre de l’Éducation affirme que les débats entourant la pertinence de doter les classes de purificateurs d’air sont teintés par des intérêts commerciaux et politiques.

«J’ai comme l’impression qu’il y a des acteurs qui ont des intérêts dans le dossier», a-t-il laissé tomber lors d’une entrevue accordée au Journal.

Seigneur Jésus, Marie, Joseph! Un débat teinté par des intérêts commerciaux et politiques!

Est-ce que la CAQ pourrait organiser un webinaire avec monsieur Roberge? Je suis prêt à verser 100$ afin de discuter «éducation» avec lui.

Intérêts commerciaux

Au total, les crédits associés au Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur s’élèvent à 1 186 000 000$. Possible qu’une telle dépense de la part du gouvernement engendre certains dérapages plus alarmants que l’achat de purificateurs d’air?

Je sais. Il ne faut pas s’affoler. Le ministre de l’Éducation veille au grain.

En février 2019, inquiet de voir de jeunes élèves participer à des sorties éducatives dans les magasins Apple, il disait préférer que les employés de l’entreprise se déplacent directement dans les écoles: «Bien qu’il faille laisser aux enseignants l’autonomie de choisir les activités à offrir aux enfants, j’ai une nette préférence pour que les professionnels d’Apple se déplacent dans les écoles plutôt que l’inverse.»

Il n’y a pas que les jeunes qui sont invités à croquer la pomme. Récemment, j’ai – encore – reçu un courriel de la part de mon employeur afin de m’informer des formations offertes par Apple: «Les ateliers virtuels ont pour but d’aider les enseignants à tirer parti des produits Apple et de leurs fonctionnalités intégrées pour faciliter l’apprentissage, en classe comme à distance...» On pourrait aussi parler de Google ou encore de Microsoft.

Vous croyez que le dossier du numérique à l’école n’est pas teinté par des intérêts commerciaux?

Intérêts politiques

Instaurer un taux unique de taxation scolaire, modifier la loi afin de permettre la facturation des programmes particuliers, transformer les commissions scolaires en centres de services scolaires, implanter les maternelles 4 ans à la grandeur de la province... tout ça ne fait pas partie d’un programme politique?

Ne pas remettre en question le financement des écoles privées ou permettre à ces mêmes écoles de se soustraire à la loi 21... Ces décisions ne sont pas teintées par des intérêts politiques?

En mars 2019, Santé Canada publiait ses recommandations pour la qualité de l’eau potable au pays. Pendant sept mois, le gouvernement provincial a dormi d’un sommeil de plomb. Puis, en octobre de la même année, des âmes bien intentionnées ont fait pression sur nos décideurs afin qu’ils bougent un tantinet. Malgré tout, le dossier – fort simple à gérer – du plomb dans l’eau traîne depuis près de deux ans...

J’imagine qu’en terme politique, notre santé manque d’intérêt? À moins que le traitement de l’eau soit moins payant que le traitement de l’air?

Zénitude

De passage à TLMEP en février 2019, le ministre de l’Éducation nous informait qu’il n’y avait pas une pénurie d’enseignants ni un manque d’espace dans les écoles. Selon lui, nous étions les victimes de puissants lobbys et de journaux qui déforment la réalité.

Ces mêmes journaux qui nous informaient du contournement des règles à la Caisse de dépôt et placement afin de permettre à Christian Dubé d’empocher des millions; que le ministre Fitzgibbon est indigne d’occuper son emploi parce qu’il est en conflit d’intérêts.

Ou encore que «l'ancien sous-ministre à l'Éducation Éric Blackburn, écarté de son poste en octobre, travaille dorénavant pour l'Université Laval, mais continue de toucher son salaire de 200 000$». Que «c'est à la demande de François Legault qu'Éric Blackburn a pu conserver son traitement de sous-ministre jusqu'en août 2024.»

Alors, lorsque j’entends le ministre de l’Éducation nous parler de ses états d’âme quant aux débats sur les purificateurs d’air teintés par des intérêts commerciaux ou politiques, ça me donne le goût de le citer lors de son arrivée au pouvoir:

«On va en faire, des changements, mais ça va déranger, je vous le garantis. Plus tu arranges, plus ça dérange!»

J’ai beau faire le tour de mon école avec un grand É, pour le moment, il n’y a rien qui me dérange.