Vieux-Rosemont: ancienne église convertie en condo luxueux

Si vous habitez le Vieux-Rosemont, vous vous êtes probablement déjà demandé à quoi pouvait bien ressembler l’intérieur de cette immense bâtisse sur la 4e Avenue, près de Masson.

C’est maintenant chose possible, car l’un des condos que compose cette ancienne église est à vendre.

Les 21 pièces de cette propriété hors de l’ordinaire s’étendent sur un total de trois étages.

On y compte 3 chambres, 2 salles de bain, 2 salles d’eau, 2 espaces bureau, une terrasse sur le toit et bien plus.

C’est plus de 3500 pi2 de superficie habitable qui s’offre aux résidents.

Au rez-de-chaussée, d’immenses fenêtres en ogives de plus de 12 pieds offrent une luminosité exceptionnelle.

C’est le condo parfait pour collectionner les plantes!

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir à quoi ressemble l'intérieur de cette propriété!

En été, vous pouvez profiter d’une cuisine extérieure complète sur le toit!

Ce condo plutôt spectaculaire est à vendre par Michel Renaud et Louise Charland pour 1 699 000$.