Comme chaque année, à l’approche du temps des Fêtes, vous êtes nombreux et nombreuses à me faire parvenir, soit par courrier postal (pour les irréductibles), soit par courrier électronique vos vœux de circonstances pour Noël et le Nouvel An.

Permettez-moi de remercier : Gaston Bélanger, de Promotions GB ; Michel Guillot, de Promotions MG ; Nicolas Labbé, de la Fondation Nordiques ; Denis Leclerc, administrateur et formateur agréé, consultant stratégique VMG Solutions ; Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière ; Pierre Dolbec, de Dolbec International ; Claude Lussier, de Plan de match communication inc. ; Michel L’Hébreux, directeur d’école à la retraite, passionné par l’histoire du pont de Québec. Il me reste de la place sur mon bureau pour recevoir les vôtres (vœux).

Une longue histoire d’amour

Photo courtoisie

Le Grenier, organisme de sécurité alimentaire de Lévis, a reçu récemment de la Banque Nationale, un montant de 40 000 $ pour la campagne de financement pour le déménagement de ses locaux. La longue histoire d’amour entre le Grenier et les gens de la Banque Nationale remonte au temps de l’ancien président, André Bérard (chef de la direction de la Banque Nationale du Canada de septembre 1990 à mars 2002) qui avait pris le Grenier sous son aile. Pour revenir au déménagement du Grenier alimentaire, prévu en début 2021, la campagne de financement faite auprès de la communauté d’affaires de Lévis a rapporté jusqu’à maintenant plus de 1,4 M$. Sur la photo, de gauche à droite : Caroline LaFontaine, directrice du Grenier ; Maxime Dionne, Banque Nationale ; Yvon Gosselin, président du CA du Grenier, et Maxime Ross-Gagné, Banque Nationale.

Son cadeau de fête

Photo courtoisie

Jean Bédard (photo), de Donnacona, a célébré son 62e anniversaire de naissance hier le 17 décembre. Jean a décidé de se faire un cadeau de fête en prenant finalement aujourd’hui une retraite bien méritée après 31 ans derrière le volant d’un camion. Jean ne compte plus le nombre de kilomètres passés derrière son volant. Sa conjointe et toute la famille lui souhaitent une belle retraite et feront tout en leur possible pour qu’il ne change pas d’idée au printemps lorsque l’envie lui prendra de reprendre la route.

Nouvelle présidente

Photo courtoisie

Bravo à Nadine Rouleau (photo), présidente du cabinet de coaching professionnel Progest Conseil, qui a été élue, le 15 décembre dernier, présidente du Conseil d’administration de l’Université du Québec à Rimouski. Siégeant au C.A. de l’UQAR depuis 2015, Mme Rouleau succède à René Gingras, qui a terminé un mandat qui a duré cinq ans.

Anniversaires

Photo courtoisie

Michel Belleau (photo), homme d’affaires de Québec qui a exercé plusieurs métiers (chanteur et musicien ; promoteur (boxe, lutte, kickboxing), restaurateur (Bar Rétro-Pop country) et bijoutier (Michel Belleau), 76 ans... Michelle Doré, ex-présidente de l’Association hôtelière de Québec... Véronic Dicaire, chanteuse, imitatrice, 44 ans... Lawrence Arcouette, comédien et acteur québécois, 37 ans... Christina Aguilera, chanteuse américaine, 40 ans... Katie Holmes, actrice américaine, 42 ans... Brad Pitt, acteur américain, 57 ans... Steven Spielberg, réalisateur américain, 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 18 décembre 2019 : Alain Barrière (photo), 84 ans, chanteur français, connu pour des succès comme Ma vie ou Elle était si jolie dans les années 1960... 2019 : Claudine Auger, 78 ans, comédienne et 1re James Bond girl française dans Opération tonnerre en 1965, au côté de Sean Connery... 2018 : Emmanuel Roy, 84 ans (Manu pour les intimes), cinéaste à Télé-4 Québec pendant 30 ans... 2017 : Yves Trudeau, 87 ans, l’un des plus importants sculpteurs contemporains du Québec... 2016 : Zsa Zsa Gabor, 99 ans, actrice hongroise... 2012 : Camil Samson, 77 ans, fondateur du Ralliement créditiste du Québec... 2011 : Vaclav Havel, 75 ans, ex-président tchèque... 2009 : Jean Vallières, 61 ans, maître verrier du quartier Petit Champlain... 2002 : Monique Gaube, 70 ans, chanteuse et animatrice québécoise... 2001 : Gilbert Bécaud, 74 ans, compositeur et chanteur français... 1996 : André Bertrand, 64 ans, chanteur québécois.