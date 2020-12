ROUSSIN, Jacques



Le 14 décembre 2020, à l'Hôtel-Dieu de Québec, à l'âge de 70 ans, est décédé Monsieur Jacques Roussin. Il était l'époux de dame Nicole St-Amant et fils de feu Lionel Roussin et de feu Janine Cliche. Il demeurait à Québec, secteur Cap-Rouge, et au " Petit Hameau ", le premier village de St-Jean-de-l'Île- d'Orléans.La famille vous accueillera aule dimanche 27 décembre 2020, de 9h à 11h et de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, son épouse Nicole, ses enfants: Valérie, feu François-Jacques, Myralie (Nicolas Marois), son frère Pierre, ses deux sœurs: feu Lise, feu Suzanne, ses beaux-frères: Roger et René-Pierre (Marielle Vachon), sa filleule Marie-Pier, son filleul Nicolas et ses parents: Thérèse, Paul-André, ses neveux et nièces: Mélanie, Guillaume, Pierre-Luc, Thierry et Simon, de nombreux cousins, cousines des familles Cliche, Roussin, St-Amant et Aylwin ainsi que plusieurs amis. La famille tient à remercier le personnel du CLSC Orléans Beauport, direction DITSADP, pour la qualité des services à domicile et toute l'attention portée à Jacques au courant des derniers mois.