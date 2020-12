FALARDEAU, Gilles



À Châteauguay, le 12 décembre 2020, l'âge de 85 ans, est décédé M. Gilles Falardeau. Il rejoint son épouse Mme Pierrette Bourbeau. Il laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Robert), Nicole et Michel (Carol); ses petits-enfants: Marie-Eve (Sébastien), Isabelle, Gabriel et Malcom, son arrière-petit-fils Thomas, ses frères et sœurs: Georges, feu Fernande, feu François (Claudette), Lorraine (feu Gaston), feu Lise (Feu Guy), Claude et Ginette; neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.En guise de témoignage, un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC serait apprécié.