GARON, Bibiane Laforest

Avec une profonde tristesse, nous vous faisons part du décès de notre maman, madame Bibiane Laforest, à l'âge de 88 ans et 9 mois, survenu à l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 9 décembre 2020. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean-Claude Garon, et la fille de feu Émile Laforest et de feu Marie-Anne Chouinard. Mère dévouée, toujours à l'écoute, son amour inconditionnel sera à jamais inscrit dans nos cœurs.et la mise en terre se fera au Cimetière Saint-Charles. Pour des livraisons de fleurs à la famille, veuillez les livrer au 7335, boulevard Henri-Bourassa, G1H 1M9, pour 9h le 26 décembre. Madame Bibiane Laforest laisse dans le deuil ses enfants: Andrée, Armand (Johanne Pageau), Johanne (Claude Gingras), Richard, Hélène et Martin (Nathalie Godbout); ses petits-enfants: Pascal Boulanger (Marie-Ève Alarie), Catherine (Éric Malenfant), Simon (Myriam Giguère), Samuel (Katrine-Ann Marmen-Harvey), Maxime (Mélanie Beaulieu), Olivier (Mélanie Gignac), Stéphanie, Gabriel (Sahir Shivji), Émile (Frédérique Bernard) et Justin; ses arrière-petits-enfants: Félixe, Léa, Emy-Rose, Luka, Raphaël, Léa, Nixon et Sydney. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs: Constance (feu Roger Giroux) et Lise; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Garon : Paul-André (feu Céline Vézina), Rodrigue (Colette Roach), Thérèse (Robert Lavoie), Jean-Louis (feu Jeannette Huot), Denise (feu Gérald Girard) et Marie-Anne; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Outre son époux et ses parents, elle rejoint dans la lumière son petit-fils Rémi Boulanger; ses sœurs et son frère: Émiliette (Charles-Henri Bernier), Rachel (feu Roland Marcoux) et Raymond (Marie-Claude Lebrun); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Garon: Armand, Jacqueline, Raymond (Pierrette Lapointe), Jacques (feu Janine Fleury), Maurice et Pierre; son neveu Sylvain. La famille souhaite remercier le personnel du CLSC de la Haute-Ville et de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour leur soutien bienveillant et pour la qualité des soins prodigués.