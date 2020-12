POLIQUIN, Jean



À la Maison Michel-Sarrazin est décédé, entouré d'amour, le 13 décembre 2020, monsieur Jean Poliquin. Il était l'époux de feu dame Micheline Giguère et le fils de feu René Poliquin et de feu Claire Dufresne. Il demeurait à Lévis (quartier Saint-Nicolas) auparavant à Saint-Jean-Chrysostome.Les obsèques ont été confiées àIl laisse dans le deuil sa conjointe Louise Gagné, son fils unique Jean-Luc et sa petite-fille Rose-Anne. Il laisse également dans le deuil ses frères: Fernand (feu Rollande Lévesque), Guy (Pierre Moreau), André (Christiane Beauchemin); sa sœur Lucie (Serge Bussières), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Un merci spécial est adressé au personnel de la Maison Michel-Sarrazin, aux médecins et infirmières du CRCEO et des soins palliatifs (Hôtel-Dieu de Québec). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix ou à la Fondation Michel-Sarrazin au www.michel-sarrazin.ca