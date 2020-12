CANTIN, Marguerite

(Margo) Dallaire



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de notre mère, Margo Cantin, née Marguerite Dallaire. Née à Québec, elle a grandi à Giffard aux côtés de ses frères et sœurs: (feu) Lucille (feu Yvan Ouellette), (feu) Berthe (feu Lucien Goulet), (feu) Honorius (feu Rachel Lafrance), (feu) Adrien (feu Josée Catelini), (feu) Thérèse (feu Rosaire Grenier), Aline (feu Raymond Parent), (feu) Lucien (feu Berthe-Aimée Desgagnés). À l'âge de 20 ans, elle rencontre Jean-Claude Cantin, celui qui sera pendant 30 ans son époux. Ils auront 8 enfants: Louis (Sylvie Ménard), Raymond, Monique (feu Michael Dauphinee), Hélène (Martin Haig), Pierre, Denis (Francine Laplante), Michel, Bruno (Francine Castonguay). Le 28 novembre dernier, Mathieu, Lili, Samuel, Jody, Antoine et Émile ont perdu leur grand-maman. Cette grande sportive qui aimait tant sa famille et les voyages nous a quittés.La famille tient à souligner le grand dévouement du personnel du CHSLD de Magog. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Loisirs du CHSLD de Magog # 819 843.2292 p.2623.