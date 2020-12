CHARBONNEAU, Gervaise Poulin



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 3 décembre 2020, à l'âge de 90 ans et 5 mois, est décédée dame Gervaise Poulin, épouse de feu M. Georges Charbonneau, fille de feu dame Yvonne Nolet et de feu M. Aurèle Poulin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu André, Richard, feu Marie-Josée (Nicol Leclerc), David (Valérie de la Durantaye), Alain; son petit-fils Dylan, son ami Jean-Paul Nadeau, ses frères et sœurs: feu Ghislaine (feu Maurice Bourget), feu Eloise (feu Michel Perreault), feu Claudette (Denis Nadeau), feu Jean D'arc, Gonzague (Gina Tardif), feu Réjean (Doris Vachon), Denise (Michel Poulin), feu Bernard (Catherine Lessard) et feu Yves. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Charbonneau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière de Saint-Joseph-de-Beauce. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement St-Antoine pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec QC G1K 6M7 tél.: 418 524-2626, Site web: www.gilleskegle.org.