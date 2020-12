Voici 50 spectacles virtuels pour les fêtes

Avec les portes des salles de spectacles qui sont toujours fermées à clé, les événements virtuels seront de mise pour se divertir à la maison et traverser la période des Fêtes. Le rock explosif de Kiss, des contes, des spectacles de Noël, de la musique traditionnelle, de la pop, de l’humour, en passant par du jazz, des opéras et des concerts de musique classique. L’offre est abondante et il y en a pour tous les goûts. Voici une sélection de concerts en webdiffusion québécois et internationaux que l’on pourra déguster au cours des prochains jours et semaines.

Théâtre

Les Contes à passer le temps

Cinq comédiens proposent des contes d’hiver originaux et en version audio inspirés par des quartiers de la ville de Québec.

19 décembre au 10 janvier

lepointdevente.com

25 $

Le Gars de Québec

Le théâtre La Bordée présente une satire politique qui se déroule dans un village imaginaire charlevoisien. Une comédie clownesque et amusante qui se déroule la veille de Noël.

SPECTACLES DE NOËL

Le Noël de Florent Vollant

Florent Vollant et ses invités Scott Pien Picard, Matiu et Elisapie Isaac présentent, en direct, un spectacle de Noël à saveur autochtone.

Disponible en tout temps

kwequebec.com

Gratuit

Noël avec Mario Pelchat

L’Orchestre symphonique de Longueuil, sous la direction du chef Alexandre Da Costa, proposera un concert de Noël, avec des airs classique et pop, en compagnie de Mario Pelchat.

Jusqu’au 24 décembre

osdl.ca

18 $

Noël en toute simplicité

Guylaine Tanguay propose un spectacle où elle interprétera des chansons du temps des Fêtes à saveur country.

Jusqu’au 1 er janvier

livedanstonsalon.com

20 $

Symfolies de Noël

Laurence Jalbert, Annie Blanchard et Maxime Landry présenteront, bien installés dans un salon, un concert de Noël country qui abordera la frénésie d’avant Noël, la veille avec sa magie et le jour de l’An festif.

22 décembre – 20 h

livedanstonsalon.com

20 $

Noël – Une tradition en chanson

Marie Michèle Desrosiers, Michaël Girard, Yves Lambert, Michel Louvain, Marie Denise Pelletier, Annie Villeneuve et six musiciens livrent les incontournables du temps des Fêtes.

Jusqu’au 7 janvier

lepointdevente.com

30 $

Entre vous et moi pour Noël

Photo d'archives

Suzie Villeneuve présente en formule piano, voix et contrebasse les grands classiques de Noël, avec un petit clin d’œil au Nouvel An.

Jusqu’au 8 janvier

suzievilleneuve.com

25 $

Bruno Pelletier

Le chanteur québécois propose dans une version revisitée et intimiste, avec piano, violons, alto et violoncelle, les grandes chansons de Noël et des Quand les hommes vivront d’amour, Imagine et Miserere.

23 décembre – 20 h

whiteboxplay.com

20 $

Noël Blanc

La troupe V’là l’Bon Vent chante les airs traditionnels de Noël au profit de la Fondation québécoise du cancer dans un concert enregistré à la Chapelle Spectacle à Québec.

23 décembre au 2 janvier

cancerto.tv

25 $

Décembre

Photo d'archives

Les 24 artistes de la troupe Québec Issime offrent une grande fresque du temps des Fêtes enregistrée en 2014 à la Place des Arts.

Jusqu’au 2 janvier

placedesarts.com

35 $

Marc Hervieux

Marc Hervieux chantera les incontournables du temps des Fêtes avec les Ça bergers, Il est né le divin enfant, Noël blanc, Ave Maria, l’immense Minuit, chrétiens et autres airs de Noël.

20 décembre au 1 er janvier

livedanstonsalon.com

20 $

Mélissa Bédard chante Noël

Enregistré récemment à la Chapelle historique du Bon-Pasteur à Québec, Mélissa Bédard chantera, entourée de musiciens, des violoniste et violoncelliste Pascale et Marianne Croft, et de quatre choristes, les plus beaux airs du temps des Fêtes.

22 décembre au 6 janvier

lepointdevente.com

20 $

Chilly Gonzales

Photo d'archives

L’extravagant pianiste tentera avec Jarvis Cocker, Feist et des amis de convaincre, en chansons, un père Noël qui a vécu des hauts et des bas, en cette année de pandémie, de poursuivre sa mission.

23 décembre

chillygonzales.com

15,26 $

RAP et HIP-HOP

Samian

Photo d'archives

Le rappeur et slameur Samian présente un spectacle carte blanche avec ses invités Rosa Cheezo, la chanteuse péruvienne Esmeralda et un trio jazz.

Jusqu’au 23 janvier

placedesarts.com

15 $

JOAT Battle danse

L’événement qui met en vedette huit danseurs virtuoses de street dance du Québec et du Canada propose un enchaînement de compétitions solos dansées et improvisées, arbitrées par un jury.

26 décembre au 10 janvier

placedesarts.com

16,14 $ à 50 $

POUR LES ENFANTS

Le grand bal de Noël

Amatin, Ademain et Atemplein, trois pingouins musiciens doivent, s’ils veulent être admis aux festivités du pôle Nord, composer une chanson de Noël. Relèveront-ils le défi ?

20 décembre – 11 h

placedesarts.com

13,50 $

Casse-Noisette

L’Orchestre symphonique de Québec propose un Casse-Noisette pour toute la famille avec une narration de Widemir Normil, des illustrations et des extraits musicaux de cette œuvre de Tchaïkovski.

Jusqu’au 6 janvier

Page Facebook et chaîne YouTube de l’OSQ

Gratuit

C’est à quelle heure minuit?

Les musiciens des Petites Tounes proposent un spectacle qui plonge dans les heures fébriles qui précèdent le réveillon de minuit.

20 décembre – 14 h

lepointdevente.com

18,64 $

CHANSON QUÉBÉCOISE

Daniel Boucher

Entouré d’invités, dont sa mère, Daniel Boucher a eu comme défi de rassembler, le temps d’une soirée, un créateur émergent à découvrir, un artiste ami ou aimé et un proche, connu ou pas.

Jusqu’au 23 janvier

placedesarts.com

15 $

Noël dans le parc

Le duo québécois Milk & Bone offrira un spectacle dans le cadre des concerts sous le sapin de l’événement Noël dans le parc. La formation rap LaF sera en première partie à 19 h 30 et Maria Cannelloni offrira un spectacle pour enfants plus tôt à 13 h.

22 décembre – 20 h 30

noeldansleparc.com

Gratuit

L’Amérique pleure – Le film

Les Cowboys Fringants ont tourné aux quatre coins du Québec un concert-événement à grand déploiement en symbiose avec les éléments et en technologie 4K.

24 décembre 2020 au 3 janvier 2021

cowboysfringants.com

15 $ ou 20 $

Rêver ensemble

Photo d'archives

Beyries, Louis-Jean Cormier, KNLO. Klô Pelgag, Marie-Pierre Arthur, Martha Wainwright, FouKi et plusieurs autres célébreront l’arrivée de la nouvelle année.

31 décembre – 21 h 30

montrealenfetes.com

Gratuit

Le party beauceron

Maxime Landry invite le public dans une atmosphère de party de famille beauceron avec cinq musiciens, des chansons qui ont marqué son enfance et des classiques de la musique country.

30 décembre – 20 h

livedanstonsalon.com

20 $

À l’abri du monde entier

Éric Lapointe présente son traditionnel spectacle du temps des Fêtes constitué de ses plus grands succès.

27 décembre – 21 h

lepointdevente.com

32,10 $

MUSIQUE CLASSIQUE

L’incomparable Septuor de Beethoven

L’OSM rend hommage au compositeur allemand avec l’interprétation de cette pièce de musique de chambre de 42 minutes qui a connu beaucoup de succès après sa création.

Jusqu’au 21 décembre

osm.ca

23 $

Le Messie de Händel

Photo d'archives

L’Orchestre classique de Montréal, avec quatre solistes, dont la mezzo-soprano Rihab Chaieb, interprète ce chef-d’œuvre du compositeur allemand, dans la basilique de l’Oratoire Saint-Joseph.

Jusqu’au 22 décembre

orchestre.ca

15 $

Noëls baroques

Les Violons du Roy présentent des musiques de Noël que l’on retrouve sur leur premier album Simphonies des noëls, lancé en 1994.

Jusqu’au 2 janvier

Page Facebook et chaîne YouTube des Violons du Roy

Gratuit

L’OSM célèbre le temps des Fêtes

L’Orchestre symphonique de Montréal interprète, sous la direction de Bernard Labadie, Le Messie de Händel et le Gloria en ré majeur de Vivaldi.

Jusqu’au 5 janvier

osm.ca

23 $

Concert de Noël

L’ensemble les Petits Violons célébrera Noël avec des œuvres de Britten, Kreisler, le Canon à trois voix de Pachelbel et des pièces de Jean Cousineau, dans un concert enregistré à l’église Saint-Pierre-Apôtre.

20 décembre – 16 h

Page Facebook des Petits Violons

Gratuit

Poésie avec Louise Cotnoir

Louise Cotnoir propose un récital poétique en compagnie du ténor Hugo Laporte et de la pianiste Nathalie Tremblay qui interpréteront des œuvres de Fanny Mendelssohn et de Robert Schumann, dans le décor de la Chapelle du Musée de l’Amérique francophone à Québec.

Jusqu’au 27 décembre

uneheureaumusee.ca/poesie-avec-louise-cotnoir

Gratuit

Beethoven à l’honneur

Le pianiste virtuose Jean-Philippe Sylvestre présente un concert hommage à Beethoven, avec au programme la sonate Clair de lune, afin de souligner le 250e anniversaire de sa naissance.

27 décembre au 3 janvier

festivaloperasteustache.com

24,72 $

OPÉRA

Hansel et Gretel

L’Opéra de Montréal présente l’œuvre de Engelbert Humperdinck présentée par l’Atelier Lyrique à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts en 2014.

Jusqu’au 17 janvier

operademontreal.com

Gratuit

JAZZ

François Bourassa Quartet

Le trio François Bourassa est en vedette dans un concert enregistré en direct au Dièse Onze, à l’occasion du Off Festival de jazz de Montréal.

21 décembre – 20 h

lepointdevente.com

Entre 5 $ et 50 $

HARD-ROCK

Le Noël de Dance Laury Dance

Les enfants terribles du hard rock québécois offriront un concert virtuel enregistré en direct à l’ANTI Bar & Spectacles à Québec.

21 décembre – 21 h

lepointdevente.com

18,64 $

HUMOUR

Mes drôles de Noëls

Michel Barrette racontera ses meilleurs souvenirs de Noël de son enfance avec ces moments comiques, rocambolesques et aussi touchants, en compagnie de son ami Luc Senay.

23 décembre au 30 juin

livedanstonsalon.com

20 $

Humour local

Photo d'archives

Stéphane Fallu et son acolyte Alexandre Bisaillon improviseront, sans aucune limite créative, en compagnie de Mariana Mazza, Yannick De Martino et Samuel Cyr.

28 décembre – 20 h

livedanstonsalon.com

20 $

CIRQUE

Sept moments de joie

Le Cirque Éloize propose un film d’art et documentaire, qui mélange la danse et les arts du cirque, sept courtes pièces créées par sept chorégraphes invités.

23 décembre au 6 janvier

cirque-eloize.com

15,38 $

TRAD

Les Chauffeurs à pied

La formation trad québécoise présentera un mélange explosif avec des reels, des gigues méconnues et de vieilles chansons à répondre, à boire ou à pleurer.

28 décembre – 21 h

lepointdevente.com

18,64 $

La veillée de l’avant-veille

Michel Faubert et les formations Le Vent du Nord, Galant tu perds ton temps, les Frères Brunet et Philippe Jetté proposent, en danse et en musique, une répétition générale du Jour de l’An.

30 décembre – 20 h

lepointdevente.com

19,16 $

Conte d’une nuit de Noël

Les Charbonniers de l’enfer interpréteront, en compagnie de l’Orchestre Galileo, certaines de leurs chansons et des œuvres de Vivaldi, Corelli, Gagnon et Dompierre.

19, 20 et 21 décembre

latrame-resonances.com

20 $

Le rêve du diable

La formation québécoise propose une soirée du 23 décembre festive avec un concert diffusé en direct avec ses airs trad et folkloriques.

23 décembre – 21 h

lepointdevente.com

23,87

INTERNATIONAL

Josh Groban

Après avoir attaqué les grands airs des comédies musicales de Broadway et les chansons de son album Harmony en webdiffusion, Josh Groban récidive avec un premier concert virtuel consacré aux chansons de Noël.

19 décembre – 16 h

joshgroban.com/livestream/holiday

30 $

Bad Religion

La formation punk rock américaine présente trois concerts consacrés à ses chansons écrites durant les années 1990 (19 décembre), 2000 (26 décembre) et 2010 (2 janvier) et filmés au Roxy à Los Angeles.

19 décembre, 26 décembre, 2 janvier – 17 h

badreligion.com

15 $

Kiss 2020 Goodbye

Photo d'archives

La célèbre et iconique formation Kiss défoncera l’année avec de la pyrotechnie, filmée par 50 caméras dans un concert présenté en direct du site de l’hôtel Atlantis à Dubaï.

31 décembre – Midi

Kiss2020goodbye.com

39,99 $

A Christmas Symphony

Photo d'archives

En direct de l’église historique Christ Church Spitalfields, à Londres, Sarah Brightman chantera les classiques du temps des Fêtes avec Aled Jones, Andrew Lloyd Weber et le chœur Gregorian.

20 décembre – 19 h 30

sarahbrightman.com

18 $

Tomorrowland

Photo d'archives

David Guetta, Major Lazer, Diplo, Martin Garrix, Armin Van Buuren et les meilleurs DJ de la planète feront vibrer les sonorités de basse des systèmes de son dans cet événement grandiose consacré à la musique électronique.

31 décembre

tomorrowland.com

31 $

Good Riddance 2020

Pink Martini soulignera la fin de l’année en chansons avec un spectacle présenté devant un arbre de Noël de 35 pieds à Portland en Oregon.

31 décembre – 21 h

ourconcerts.live/pinkmartini

15 $

Gala du nouvel an du Metropolitan Opera

Le Met présente un concert de fin d’année qui réunira quatre grandes voix de la maison d’opéra de New York avec les sopranos Angel Blue et Pretty Yende et les ténors Javier Camarena et Matthew Polenzani. Enregistré en direct à Augsburg en Allemagne.

31 décembre – 16 h

metstarslive.brightcove-services.com

20 $

La Bohème

Le ténor Luciano Pavarotti est en vedette dans le rôle de Rodolfo dans ce célèbre et populaire opéra de Puccini, enregistré le 15 mars 1977 au Metropolitan Opera de New York.