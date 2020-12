THIBAULT, Thérèse Courcy



À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 13 décembre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Thérèse Courcy, épouse de feu monsieur Arthur Thibault, fille de feu madame Délima Pellerin et de feu monsieur Donat Courcy. Elle demeurait à Québec et native de St-Thomas de Montmagny.Elle laisse dans le deuil ses filles: Rose (Daniel Gingras), Diane (Régent Brind'Amour); ses petits-enfants: Nancy Durand (Karl Risser), Dave Durand (Véronique Lozier) et Daniel Fagunds (Guy Simard); ses arrière-petits-enfants: Austin, Angélina, Gaëlle, Nathan, Charlotte; ainsi que les familles Courcy, Thibault, Darveau, Sénéchal, Guay, Côté, Baugh, Gagné, Fagunds et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une messe ou un don à La Basilique Ste-Anne de Beaupré au Secrétariat du Sanctuaire, 9797 Boul. Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré QC G0A 3C0 Canada ou encore, en téléphonant au 418-827-3782, poste 2700.