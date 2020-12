TARDIF, Réjean



Au Pavillon Belvédère du Centre d'hébergement Paul-Gilbert de Charny, le 16 décembre 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Réjean Tardif, époux de dame Suzanne Veilleux.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: feu Éric, Audrey (Martin Genest); ses petits-enfants: Anabel et Rosalie; ses frères et sœurs: feu Jean-Louis (feu Rolande Bilodeau), feu Jean-Claude, Anne-Marie, feu Louise, feu Lise, Céline (Herman Beaudoin), Gérald (Carole Pichette), Carole (Serge Paré), Lucille (Gaston Beaulieu), Gérard (Jocelyne Gourde), Johanne (Claude Larochelle), Francine (Raymond Roy); les membres de sa belle-famille Veilleux: Cécile, Jean-Marc (Préscilla Fournier), feu Jean-Claude (Lilliette Pelletier), Denise, Roger (Florence Dion), feu Charles, Luc (Nicole Perrault), Solange (Jacques Bouchard), Michel (Marie-Thérèse Pelletier), Paul (Suzanne Lamontagne), Yvette (Denis Maheux), feu Hervé, Maurice, Nicole (Conrad Gagnon), Madeleine, Linda (Gilles Tremblay); ainsi que ses oncles, tantes, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Paul-Gilbert pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 683-8666.