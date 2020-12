PICHETTE, Marie-Paule Larocque



À l'Institut de cardiologie et de pneumologie de l'Hôpital Laval, le 17 décembre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Marie-Paule Larocque. Elle était la fille de feu madame Marie-Blanche Thomassin et de feu monsieur Raphaël Larocque. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le mercredi 23 décembre de 11h à 13h30 au salon commémoratifet de là au cimetière paroissial.Madame Larocque laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Pat Corrin), Alain (Marjolaine Guillot), Clémence (Michel Guillot), Réal (Johanne Lefrançois), Claude (Sharon Milburn), Louis (Nancy Fortin), Marie- André, Hélène et Julie (Bayard Brandt); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants adorés; ses frères et sœurs: Simon (Louise Lévesque), Céline (Robert Fortier), Denis (Solange Leclerc), Jean-Marie (Louise Lavoie) et Michel; ses belles-sœurs: Lucille Dubeau (feu André Larocque) et Carole Blais (feu Armand Larocque); les membres de la famille Pichette ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Gabriel, Yvon, Fernand, Marius et Louise. Un remerciement spécial au personnel du 6e étage de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de l'Hôpital Laval ainsi que le personnel de la Résidence le Havre du trait carré pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à Deuil-Jeunesse, 8007 Boulevard Mathieu, Québec, QC G1G 3M1 https://www.deuil-jeunesse.com/