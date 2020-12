DEMERS, Pauline Verret



A Québec, le 9 décembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Pauline Verret, épouse de feu Monsieur Edmond Demers. Elle était la fille de feu Adélard Verret et de feu Alice Turcotte.Elle laisse dans le deuil ses filles : Martine (Yvan Bilodeau) et Julie (Jocelyn Poitras) ainsi que ses petits-enfants : Simon Bilodeau, Stéphanie Demers-Poitras (Élise), Renaud Demers (Katy), Maxime Bilodeau et Justine Demers-Poitras (David). Elle est allée rejoindre dans la paix ses frères et sœurs Maurice, Jeanne, Charles-Henri, Marguerite, Paul-Émile, Lucien, Gérard, Thérèse, Rita, Fernand et Jean-Claude tous décédés. Se souviendront d'elle ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Demers, ainsi que ses nombreux neveux, nièces et ami(e)s qui l'appréciaient. La famille tient à offrir ses sincères remerciements au personnel du Manoir de l'Ormière, ainsi qu'au personnel soignant du centre de convalescence le Concorde de Québec.Vos sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec - Combattre la COVID-19