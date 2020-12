MUNGER, Maurice



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, Beaupré, le 7 décembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Maurice Munger, époux de feu dame Lucie Richard. Né à Kenogami le 17 mars 1934, il était le fils de feu dame Marie-Ange Thibeault et de feu monsieur Edmond Munger. Il demeurait à Québec, arr. Beauport.Monsieur Munger laisse dans le deuil son fils André (Martine Verreault); ses petits-enfants: Pénélope (Boby Langlais), Marie-Ève (Jean-François Beaulieu); ses arrière-petits-enfants: Samuel et Mathieu Dubé, Etienne et Laurence Beaulieu; les enfants de sa grande amie feu Marie-Paule Pichette Tailleur: Martine, Odette (Richard Desrosiers), Michel (Sylvie Mercier); tous les membres des familles Munger et Richard dont sa nièce Louise Latulippe (Michel Vohl), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et fidèles ami(e)s. Maurice était également le père de feu Michel. La famille remercie tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Ste-Anne-de-Beaupré ainsi que l'équipe des soins palliatifs du CLSC Orléans pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, Site: www.fondationhsab.org, téléphone: 418 827-5773, poste 2802. Les funérailles sont sous la direction de