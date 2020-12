THOMASSIN, Jean-Paul



À l'Hôpital Laval, le 11 décembre 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Thomassin. Il était le fils de feu monsieur Antonio Thomassin et de feu madame Marie-Louise Paquet. Il demeurait à Québec. Monsieur Thomassin laisse dans le deuil sa fille Mélanie (Yannick Maheu); ses frères et sœurs: Louisette (feu Ghislain Marcoux), Micheline (Jean-Guy Verret), Marcelin (Ginette Béland); son filleul Patrick Thomassin (Joëlle Belleau); ses neveux: Stéphane Verret et Dany Verret; son cousin et grand ami Jean-Guy Paquet; la mère de sa fille Claudette Nadeau, ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. Il était également le frère de feu Jean-Cyrille (Denise Pascal), Gilles (Monique Côté) et Roger (Francine Béland). Un remerciement spécial à son amie Suzanne Gagnon pour sa présence réconfortante jusqu'à la fin. Il a été confié à la maisonToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com