ST-HILAIRE, Raynald



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 13 décembre 2020, à l'âge de 66 ans, est décédé après un long combat contre le cancer monsieur Raynald St-Hilaire, conjoint de dame Lise Cadrin. Né à Vanier, le 27 janvier 1954, il était le fils de feu dame Angéline Thiboutot et de feu monsieur Joseph St-Hilaire. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe Lise, monsieur St-Hilaire laisse dans le deuil ses frères, beaux-frères et belles-soeurs: Jacques (Francine Linteau), Yvon (Marthe Drapeau); de la famille Cadrin: sa belle-mère Yvette Roy; ses beaux-frères et belles-sœurs: Michel (Nicole Plante), France (François Bédard), Christian (Gina Audet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec et du CRCEO pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site: www.fqc.qc.ca, Tél.: 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de