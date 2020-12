PELLETIER, Guy



À la Résidence Cardinal-Vachon de Beauport, le 3 décembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Guy Pelletier, conjoint de dame Céline Cardinal, fils de feu Georges Pelletier et de feu Blanche Bossé. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Céline; ses enfants: Benoit (France Houle), Michel (Marie Desrosiers), Sylvain (Johanne Turcotte), Nathalie (François Bélanger) et Judith (Christian Thériault); ses petits-enfants: Andrée-Anne, feu Alexandra, Simon, David, Ève-Marie, Thomas, Pascal, Amélie et Sandrine, son frère Raymond (Marie-Paule Turbide) et sa sœur Annette (feu Claude Joly); ses belles-sœurs: Jeanne Cardinal (feu Jean-Yves Bernier), Andrée Verret (feu Lucien Cardinal) et Marcelle Thomasin (feu Michel Cardinal); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. L'ont précédé; ses sœurs: Georgette, Aurore, et Rose-Délima; ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cardinal. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294.