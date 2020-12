LAROUCHE-LAVOIE, Isabelle



C'est avec profonde tristesse que nous annonçons le décès d'une grande dame, Isabelle Larouche-Lavoie, décédée accidentellement à son domicile, le 10 décembre 2020, à l'âge de 83 ans. Elle était la compagne de Robert Zidane et l'épouse de feu Ben C. Lavoie. La famille recevra les sympathies en présence de l'urne cinéraire au salon de lade Forestvilledès 12h30Elle laisse dans le deuil, outre son Robert et feu son Ben qui vient de la retrouver, ses petites sœurs chéries: Geneviève, Léonie (feu Carol Gagnon), Cécile (feu Jean Mercier), Yannick, pour qui Isabelle et Ben ont été si présents, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lavoie, ses neveux et nièces adorés, ses arrière-petits-neveux et nièces, ses précieux amis, ses anciens élèves dont elle se souvient tous, ses bêtes (!) et tous ceux qui l'ont croisée un jour sur son passage car Isabelle était de celles qui laissent une marque indélébile sur le cœur. Sa vie aura été théâtre de générosité et d'amour, de fougue, de musique, de passion, de désinvolture, de démesure mais toujours de sincérité et d'affection. La famille tient à adresser sa reconnaissance à Mme Katy Caron, préposée à domicile, qui aura su apporter soutien et tant de bonheur à Isabelle dans les derniers mois de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'Action Bénévole le Nordest, 9, 11e rue, Forestville, téléphone:(418) 587-4226, site web : www.lenordest.org. Les services professionnels ont été confiés à :