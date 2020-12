CHAMBERLAND, Rollande



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 16 décembre 2020, est décédée à l'âge de 81 ans et 5 mois, Mme Rollande Chamberland, fille de feu Mme Blanche Lévesque et de feu M. Michel Chamberland. Elle demeurait à La Pocatière, native de Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 12 h à 13 h 50.suivi ultérieurement de l'inhumation au cimetière de Saint-Philippe-de-Néri. Elle était la soeur de : feu Louise, feu Gilles (Yvonne Dumais), Rodrigue (Jeannine Béchard). Sont aussi attristés par son départ ses nièces : Nancy Chamberland (Jean Pedneault) et leurs enfants: Charles et Arielle, Julie Chamberland (Bruno Carrier) et leurs enfants : Marilou, Anabelle; ses cousines : Lise et Denise Jean et Rollande Anctil. Des remerciements sont adressés au personnel de la Résidence Hélène-Lavoie pour leur dévouement et leurs bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima, 1201 6e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la