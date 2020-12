À Cuba, les retraites augmentent... mais l’électricité flambe

« Avant, je gagnais 300 pesos » (12,5 dollars), témoigne Maria Dolores, 74 ans, ravie de voir sa pension de retraite passer à 63 dollars... mais elle s’inquiète car en 2021, tous les prix vont flamber à Cuba, surtout celui de l’électricité.

À quelques semaines de l’entrée en vigueur, le 1er janvier, d’une réforme majeure pour l’île, qui unifiera les deux monnaies locales cohabitant depuis 26 ans et redessinera les contours de son économie, le gouvernement a voulu rassurer en augmentant déjà salaires et pensions.

Appuyée contre un déambulateur et souffrant de problèmes de vue, Maria Dolores Cardenas marche doucement dans une rue pavée du quartier historique de La Havane.

Cette retraitée, qui partage son logement avec ses deux enfants, se réjouit de toucher plus, mais elle sait qu’elle va devoir faire attention « pour que ça suffise à couvrir nos dépenses, car c’est vrai que les prix sont élevés ».

Comme elle, de nombreuses personnes âgées sont venues cette semaine dans une banque du centre de la capitale pour toucher leurs pensions, fortement revalorisées: alors qu’elles commençaient à 242 pesos (10 dollars) jusque-là, elles auront désormais comme montant minimum 1528 pesos (63 dollars).

Le salaire minimum, lui, est multiplié par cinq à 2100 pesos (87 dollars).

Population généralement la plus vulnérable, les 1,7 million de retraités que compte Cuba ont déjà vécu une année 2020 difficile, alors que l’économie du pays, privée des devises du tourisme, connaissait sa pire chute en 27 ans, de 11%, l’obligeant à réduire drastiquement ses importations.

« Dommage collatéral »

Unifier les deux monnaies, « c’était une mesure nécessaire, mais cela implique une hausse des prix », explique l’économiste Omar Everleny Pérez, qui admet que la réforme entraîne « un dommage collatéral important pour les familles cubaines ».

Grand symbole de l’égalitarisme cubain, le pain quotidien de 80 grammes que chaque Cubain reçoit via le livret d’approvisionnement (libreta), verra son prix, inchangé depuis 40 ans, multiplié par 20, même s’il restera modique (un peso, soit 4 centimes de dollar).

Mais ce qui inquiète le plus, c’est l’électricité, historiquement fournie à bas prix sur l’île. Depuis l’annonce de la réforme, particuliers et commerçants ont sorti les calculettes pour savoir à combien s’élèvera leur prochaine facture.

Jusqu’à présent, un Cubain payait 9 pesos (0,37 centimes de dollars) pour 100 kilowatts/heure. En janvier il devrait payer 40 pesos (1,6 dollar).

Le secteur privé devra forcément répercuter cela sur ses prix, même si le gouvernement lui impose une limite de hausse de 300%.

Déjà, pour beaucoup de Cubains, « aller à un paladar (restaurant privé, ndlr), c’est inaccessible. Et maintenant les propriétaires vont augmenter leurs prix car ils devront payer plus cher leur matière première et leur électricité », de quoi refroidir les touristes, souligne M. Pérez.

Gérant d’un restaurant de la vieille Havane, Eddy Basulto ne sait pas s’il pourra continuer longtemps ainsi. « C’est très difficile de maintenir son activité », soupire-t-il.

Actuellement il dépense en électricité entre 250 et 290 dollars par mois. Dans un mois, il en aura pour environ 1200 dollars.

« Je suis vraiment juste au niveau des chiffres, je suis pas loin d’être dans le rouge», se lamente Eddy, assis à une table vide de son établissement, où se trouve un seul touriste. Le pays n’a reçu en 2020 qu’1,1 million de visiteurs, contre 4,3 millions en 2019.

Le mécontentement social, exprimé sur les réseaux sociaux et dans les commentaires sur internet des articles de la presse d’État, pourrait peut-être pousser les autorités à faire un geste.

Jeudi, face au Parlement, le président Miguel Diaz-Canel a d’ailleurs assuré que « ce qui doit être révisé ou corrigé le sera ».

Mais pour certains chanceux, la réforme tombe plutôt bien: Manuel Rodriguez, horloger de 78 ans à la retraite, fêtera en 2021 ses noces d’or avec Rafaela Sandoval, 69 ans, dans leur maison de retraite où ils n’ont pas à payer l’électricité... mais profiteront de pensions multipliées par quatre ou cinq.